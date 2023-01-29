عيوب التصنيع تجبر «فورد» على استدعاء نصف مليون سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية «فورد» سحب ما يقرب من نصف مليون من سياراتها هذا الأسبوع، بسبب عيب يمنع كاميرا الرؤية الخلفية من العرض أثناء تحرك السيارة للخلف.

يشمل الاستدعاء نحو 383000 سيارة دفع رباعي مزودة بكاميرات 360 درجة، من بينها «Ford Explorer» و«Lincoln Aviator»، وسيؤثر هذا العيب على 562 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم.

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اعترفت شركة «فورد» بأنها على علم بحدوث 17 حادثًا طفيفًا ناجمًا عن المشكلة، ولم يسفر أي منها عن إصابات.

أفادت «The Hill» أن الشركة تلقت أكثر من 2000 تقرير ضمان يتعلق بالعيب، الأمر الذي سيتطلب تحديثًا للبرنامج لإصلاحه.



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