تسرب الوقود يجبر «فورد» على سحب 500 ألف سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «فورد» عن عملية استدعاء ضخمة أثرت على أكثر من نصف مليون سيارة « برونكو سبورت» و«إسكيب» الرياضية متعددة الاستخدامات.

الاستدعاء كان لإصلاح تسرب محتمل للوقود قد يؤدي إلى نشوب حريق، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

تحث «فورد» مالكي سيارات «برونكو سبورت» و«إسكيب» المجهزة بمحرك إيكوبوست ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني سعة 1.5 لتر على زيارة وكيلهم المحلي في أقرب وقت ممكن لفحص سياراتهم بحثًا عن حاقن وقود متصدع محتمل.

حاقن متصدع «يمكن أن يتسبب في تراكم الوقود و/ أو بخار الوقود بالقرب من الأسطح الساخنة، مما يؤدي إلى احتمال حدوث حريق تحت غطاء المحرك»، وفقًا لما ذكره صانع السيارات.

على الرغم من أن شركة فورد لم تصدر أمر انتظار للسيارات المتضررة، إلا أنها تقدم للعملاء خيار ترتيب الاستلام والإصلاح والتسليم بدلاً من الاضطرار إلى قيادة السيارات إلى الوكلاء أنفسهم.

يؤثر الاستدعاء على 518993 سيارة في الولايات المتحدة، مع معدل فشل متوقع بنسبة 0.38 في المئة لسيارات طراز العام 2020 و0.22 في المئة للسيارات طراز 2021-2022.

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