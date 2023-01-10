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مبيعات قياسية لسيارات «رولز رويس» العام 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 03:00 مساء
مبيعات قياسية لسيارات «رولز رويس» العام 2022
سيارة «سبكتر» الجديدة من «رولز رويس» (أ ف ب)
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يبدو أن الأزمة المعيشية لم تؤثر على نتائج قطاع السيارات الفاخرة، إذ سجلت شركة «رولز رويس» البريطانية العام 2022 أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 118 سنة، مع بيعها 6021 مركبة من ماركتها.

وأشارت العلامة التجارية التابعة لمجموعة «بي إم دبليو» الألمانية، الإثنين، إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام 2021، مع بيع سيارات «لزبائن في نحو خمسين دولة»، وفق «فرانس برس».

وتتناقض أرقام «رولز رويس» التي باعت النسبة الأكبر من سياراتها في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع أرقام بقية الشركات في سوق السيارات التي تكافح للتعافي من الجائحة وتواجه نقصا عالميا في أشباه الموصلات.

وأفادت جمعية مصنعي وتجار السيارات «SMMT» البريطانية، الخميس، بأن مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة تراجعت العام 2022 بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاما، رغم انتعاش بدأ يُسجَّل في نهاية العام.

وعلى غرار العلامات التجارية الفاخرة الأخرى من أمثال «بنتلي» و«بوغاتي»، سجلت «رولز رويس» أرقاما قياسية العام 2021.

ومن الأمثلة الأخرى على الازدهار الذي يشهده قطاع السيارات الفاخرة، إعلان «لامبورغيني» في أغسطس أنها باعت مسبقا كل إنتاجها حتى بداية العام 2024.

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وتستعد «رولز رويس» التي أُسست في مطلع القرن العشرين واستحوذت عليها شركة «بي إم دبليو» العام 1998، لإطلاق هذا العام «سبيكتر»، وهي أول سيارة لها تعمل بشكل كامل على الكهرباء. وبحسب الماركة، «تخطت الطلبات المسبقة على هذه المركبة كل التوقعات».

ومن المتوقع أن يجري تسليم دفعة أولى من «سبيكتر» إلى الزبائن في الربع الأخير من 2023. وتطمح «رولز رويس» إلى أن تصبح حتى نهاية العام 2030 ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية فقط.

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