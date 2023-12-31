كريم ليلي للعناية ببشرتك من صنع يديكِ

القاهرة - بوابة الوسط

للعناية الفائقة ببشرتكِ نقدِّم إليكِ طريقة تحضير كريم ليلي مرطب طبيعي. طبقيه يوميًّا، لتحمي بشرتكِ من التجاعيد والترهلات، وتحافظِ عليها شابة وحيوية، وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

المكونات

- ملعقتان كبيرتان من زبدة الكاكاو: تعتبر زبدة الكاكاو من أروع المرطبات للبشرة التي تتغلغل في طبقات البشرة، لتمنحكِ نعومة لا تضاهى.

- ملعقة زيت زيتون: يعتبر زيت الزيتون من المكونات الطبيعية التي تحتوي عديد الفيتامينات والفوائد الرائعة للبشرة.

- ملعقة من زيت جوز هند أو زيت اللافندر: بالإضافة إلى فوائدها الكثيرة على البشرة، فسوف تمنح هذه الملعقة كريمك الليلي المحضر بيديك رائحة منعشة وناعمة (اختاري أي زيت عطري تحبين رائحته).

- 3 ملاعق من عصير الرمان: يساعد الرمان في الحفاظ على نضارة البشرة، فهو غني بفيتامين C، والكثير من مضادات الأكسدة، إذ تمنع مركباته من تحطيم الكولاجين في الجلد الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويعالج جفاف البشرة. كما يساعد عصير الرمان في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ومعالجة حبِّ الشباب والنمش، وزيادة الدورة الدموية، وإصلاح الأنسجة الجلدية التالفة، ومعالجة مشاكل تصبغ البشرة.

طريقة التحضير

- ذوبي زبدة الكاكاو عبر وضعها في وعاء معدني، ووضع هذا الوعاء فوق وعاء به ماء ساخن.

- امزجي عصير الرمان مع زبدة الكاكاو جيدًا، ثم اضيفي المكونات الباقية.

- ضعي الكريم في وعاء زجاجي نظيف، واحفظيه في البراد 12 ساعة.