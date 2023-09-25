القهوة والشاي الأخضر للتخلص من الرؤوس السوداء

القاهرة - بوابة الوسط

الرؤوس السوداء مشكلة يعاني كثيرون بسببها، لذلك نقدم إليك قناعا طبيعيا يمكن تطبيقه في المنزل للتخلص من هذه المشكلة تماما وترطيب البشرة والعناية بها.

ولذلك نقدم إليكِ وصفة الشاي الأخضر والقهوة للقضاء على الرؤوس السوداء، حيث يحتوي الشاي الأخضر على المغذيات النباتية ومضادات الأكسدة التي تحافظ على نظافة البشرة، كما تساعد القهوة في تقشير البشرة بلطف والتنظيف العميق مما يخفف من البثور والرؤوس السوداء، وفقا لموقع «بشرتك».