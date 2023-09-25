القهوة والشاي الأخضر للتخلص من الرؤوس السوداء...

الرؤوس السوداء مشكلة يعاني كثيرون بسببها، لذلك نقدم إليك قناعا طبيعيا يمكن تطبيقه في المنزل للتخلص من هذه المشكلة تماما وترطيب البشرة والعناية بها.
ولذلك نقدم إليكِ وصفة الشاي الأخضر والقهوة للقضاء على الرؤوس السوداء، حيث يحتوي الشاي الأخضر على المغذيات النباتية ومضادات الأكسدة التي تحافظ على نظافة البشرة، كما تساعد القهوة في تقشير البشرة بلطف والتنظيف العميق مما يخفف من البثور والرؤوس السوداء، وفقا لموقع «بشرتك».
طريقة التحضير والتطبيق
- امزجي ملعقة طعام من السكر البني مع ملعقة القهوة و3 ملاعق من محلول الشاي الأخضر ولا تخلطيها بالكامل لكي لا يذوب الشاي، ومن ثم طبقيها على الوجه باستخدام الأصابع النظيفة مع التركيز أكثر على مناطق الرؤوس السوداء، واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل الشطف بالماء الدافئ وتجفيفه بمنشفة نظيفة وكرري هذه الطريقة مرتين أسبوعيا للقضاء على هذه المشكلة تماما.
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