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البزار والرمان لتوريد الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 07:57 صباحا
البزار والرمان لتوريد الشفاه
مجموعة من الوصفات السحرية التي يمكنك إعدادها في المنزل، لتقشير الشفاه وتوريدها (الإنترنت)
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تُعد الشفايف من معايير الجمال عند المرأة؛ لأنها مصدر الابتسامة الجميلة على وجهها، فكلما كانت الشفاه وردية كانت المرأة أكثر جاذبية. لذا تسعى المرأة إلى تحقيق ذلك، حتى تتمتع بطلّة مميزة أكثر أنوثة، ولذلك نقدم لكي مجموعة من الوصفات السحرية التي يمكنك إعدادها في المنزل، لتقشير الشفاه وتوريدها وتنعيمها في وقت قياسي، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

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وصفة البزار والحليب لتوريد الشفايف
المكونات
ملعقة من البزار (الكركم)
ملعقتين من الحليب

طريقة التحضير والاستخدام
- ادمجى الكركم مع اللبن جيدا حتى الحصول على عجينة يسهل وضعها على الشفايف.

- دلكى الشفايف بالخلطة، واتركيها عشر دقائق، ثم تشطف بالماء الدافئ.

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وصفة بذور الرمان والزبادى لتوريد وتقشير الشفايف
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة من بذور الرمان
ملعقة صغيرة من الماء
ملعقة من الزبادى

طريقة التحضير والاستخدام
- امزجى المكونات جيدا، وضعى المزيج على الشفايف مع التدليك برفق، وتركه خمس دقائق.

- اشطفى الشفايف بالماء البارد، مع تكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.

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