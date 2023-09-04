الطماطم والبزار لتوحيد لون اليدين

القاهرة - بوابة الوسط

تواجه معظم النساء خلال فترة فصل الصيف مشكلة عدم توحيد لون البشرة خاصة اليدين، ما يتسبب لها الشعور بالحرج عند ارتداء الملابس الصيفية لذلك نقدم لكِ وصفات طبيعية لتوحيد لون اليدين في الصيف تعرفي معنا إلى مكوناتها وطبقيها بنفسك في المنزل وذلك وفقا لموقع «جمالك».

ماء جوز الهند

- ينصح بخلط ماء جوز الهند مع ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنغ باودر لعمل خليط كثيف، ووضعه على الذراعين، وتركه لعدة دقائق ثم غسل الذراعين بالماء.

البزار والدقيق

- يساعد البزار «الكركم» والدقيق على توحيد لون اليدين من خلال تحضير خليط متساو من مسحوق الكركم ومن دقيق الحمص، وملعقة صغيرة من الحليب وملعقة صغيرة عسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- ثم خلط المكونات معا للحصول على قوام متماسك ووضعه على الذراعين، وتركه حتى يجف الخليط لمدة عشرين دقيقة، ثم غسل الذراعين بالماء، مع توخى الحذر عند استعمال دقيق الحمص. والتأكد من الإصابة بحساسية من النوع هذا من الدقيق من عدمه.

جل الصبار

- يساعد جل الصبار على التخلص من حب الشباب، كما يعمل أيضا على تفتيح وتوحيد لون البشرة، لذلك ينصح بوضعه على الذراعين وتركه لعدة دقائق ثم غسل الذراعين بالماء، مع تكرار الوصفة للحصول على نتائج مرضية.