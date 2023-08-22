4 زيوت طبيعية لتطويل الشعر وعلاج التقصف

القاهرة - بوابة الوسط

يتعرض الشعر إلى التقصف نتيجة استخدام الصبغات ومنتجات فرد الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، وبمرور الوقت قد يضعف الشعر ويتساقط ويصبح تالفا وخشنا؛ لذلك نقدم إليك وصفات طبيعية سهلة التطبيق للعناية بالشعر، تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعية تجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانا إضافة إلى أنها تسهم في تطويل وتنعيم الشعر وتحد من تساقطه وتلفه. ويمكنك تجهيز خلطة طبيعية من 4 أنواع من الزيوت للعناية بالشعر، وذلك بإحضار ملعقة من زيت الخروع وأخرى من زيت الزيتون والكمية نفسها أيضا من زيت اللوز وزيت السمسم، بعد ذلك اخلطي هذه المجموعة من الزيوت للحصول على تركيبة طبيعية قادرة على حل جميع مشاكل الشعر. أدهني فروة الرأس وبصيلات الشعر حتى الأطراف، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين، وللحصول على نتائج أفضل يكرر أكثر من مرة في الأسبوع.

- قناع الكافيار للعناية بالشعر ومحاربة التقصف

- الأفوكادو والمايونيز للعناية بالشعر المصبوغ

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- طرق العناية بالشعر بعد البروتين

- الكركدية وجوز الهند لعلاج الشعر التالف

البصل والثوم

البصل والثوم من أهم الوصفات الطبيعية لعلاج مشكلة تلف وتساقط الشعر وذلك لاحتوائهما على عديد من الفوائد الجمالية والحيوية للشعر، وذلك لاحتوائهما على عنصر الكبريت. يمكنك تحضير وصفة البصل عن طريق تقطيع البصل واستخراج الماء منه ثم بعد ذلك قومي بتدليك فروة الرأس بهذا الماء ثم اغسليه بالشامبو جيدا، كما يمكنك إضافة ملعقة من العسل على ماء البصل ليستخدم كمرطب طبيعي للشعر الخشن وعلاج تقصف الشعر.

أما وصفة الثوم فقومي بغلي أربعة فصوص من الثوم مع ملعقتين من زيت جوز الهند، ثم بعد ذلك دلكي به فروة الرأس وكرري هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع سوف تشاهدين الفرق من أول أسبوع.