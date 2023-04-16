طرق العناية بالشعر بعد البروتين

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك نصائح سهلة التطبيق للعناية بشعرك بعد استخدام البروتين، اتبعيها للحصول على شعر ناعم وصحي فترة أطول، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

تأثير الشامبو

بعد استخدام البروتين على الشعر ستتغلغل المواد الكيميائية فيه وتضر بطبيعة شعرك، لذلك من المفضّل وبعد الانتهاء من العلاج بالبروتين اللجوء إلى الشامبو الطبي الذي يقدم العناية المفيدة له، مع الابتعاد عن ذلك الذي يحتوي على الصوديوم. في الوقت نفسه يُنصح باستخدام البلسم الغني بالبروتين لمنح المفعول المالس نفسه للشعر.

صبغة الشعر

تحتوي الصبغات المخصصة للشعر على مواد كيميائية ومن بينها الأمونيا والأكسيجين، مما يتسبب بضعفه وتكسرّه وبهتانه. تلاحظين بعد الصبغة أن الشعر قد يبدأ بالتساقط، وذلك لأن المواد الكيميائية الموجودة بالصبغات والبروتين تؤثّر عليه سلبيًا. من هنا يفُضّل عدم استخدام الصبغات على الشعر إلى أن يستعيد صحته.