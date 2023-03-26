الكركدية وجوز الهند لعلاج الشعر التالف

القاهرة - بوابة الوسط

يعد حمام الزيت من أفضل أدوات العناية بالشعر والذي ينصح به العديد من خبراء التجميل.

لذا تقدم إليك طريقة عمل حمام زيت طبيعي للشعر منزليا، بمكونات طبيعية تعمل على ترطيبه ولمعانه تعرفي عليها معنا، وفقا لموقع«جمالك».

زيت جوز الهند مع زبدة الشيا لتنعيم الشعر

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات جيدا في وعاء مناسب دلكي فروة الرأس بالخليط لمدة 5 دقائق، بعدها طبقي الخليط على كامل الشعر لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، كرري الخلطة للحصول علي شعر ناعم.

الكركدية و زيت جوز الهند لعلاج الشعر التالف

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء

كوب من زيت جوز الهند الدافئ

2 ملعقة كبيرة من مسحوق أزهار الكركدية.