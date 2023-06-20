قناع الكافيار للعناية بالشعر ومحاربة التقصف

القاهرة - بوابة الوسط

الكافيار هو بيض السمك ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، يدخل في المنتجات التجميلية الراقية باهظة الأثمان، حيث يجرى استخلاص بروتين متطور من خلاصة الكافيار البحري يساعد في حل مشاكل البشرة والشعر.

ماسك الكافيار للشعر يعتبر بمثابة القناع السحري المميز الذي يفيد الشعر ويمنحه رونقا مثاليا، تعرفي معنا على فوائد ماسك الكافيار للشعر وفقًا لموقع «احكي».

- يعالج تلف الأطراف ويحسن من مظهرها.

- يرمم الطبقة الخارجية المتقصفة من الشعر بكفاءة ومن دون آثار جانبية.

- يمنح الشعر مظهرا خارجيا صحيا.

- يعمل كواقٍ للشعر ضد العوامل الخارجية الضارة والتي تسبب التلف للشعر، مثل العرق والأشعة الضارة الصادرة من الشمس، والغبار والشوائب.

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- يحتوي على فيتاميني (هـ) و(أ) المهمين للشعر للترطيب والترميم.

- يحتوي الكافيار على الأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 و6 وكمية كبيرة من مادة الفسفور، ناهيك عن احتوائه على نسبة عالية من البروتين.

- مقاوم للتجعد بشكل طبيعي دون اللجوء للحرارة.

- يمنح الجذور التغذية اللازمة للإنبات مرة أخرى، ويقويها لتحمل عوامل التساقط والتقصف.

- يزيد من قوة الشعر ويزيد من كثافته، مما ينعكس على الحالة النفسية للفتاة والذي ينعكس على مظهر شعرها بشكل إيجابي.

- يحفز ماسك الكافيار للشعر على إفراز الكولاجين ما يعزز كفاءة نمو الشعر عل نحو جيد، إضافة لمنحها مظهر ورونق مميز يخطف الأنظار.

- يغلف الشعر ويمنع تأثير الأشعة فوق البنفسجية عليها.

- يقلل ماسك الشعر بالكافيار من تساقط وتكسر الشعر.

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طريقة ماسك الكافيار للعناية بالشعر

لتجهيز ماسك الكافيار المستخلص من الكافيار الطبيعي البحري قومي باتباع تلك الخطوات:

- أحضري ملعقتين كبيرتين من الكافيار الأسود أو الأحمر وبعد هرس بيض السمك (كافيار) ضعيه على الشعر كله.

- اربطي الشعر للأعلى وضعي قبعة البروكاب وشغلي الحرارة اغسلي الشعر بمحلول الخل الطبيعي ثم استخدمي شامبو طبيعي للتخلص من رائحة الكافيار.

- يمكن وضع زيت الياسمين في ماء الشطف البارد إذا وجدت أن الرائحة لا زالت عالقة في شعرك.