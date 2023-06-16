الحجر الأسود صبغة طبيعية للقضاء على الشيب

القاهرة - بوابة الوسط

يستخدم الحجر الأسود لصبغ الشعر الأبيض، حيث إنه من الصبغات الآمنة على صحة الشعر والجلد لكونه مستخرجا من نبات طبيعي.

وللقضاء على مشكلة شيب الشعر والحصول على شعر أسود داكن اللون، يجرى استخدام الحجر الأسود مع الحناء للحصول على أفضل النتائج، تعرفي معنا على فوائد الحجر الأسود للشعر، وكيفية تحضيره واستخدامه مع الحناء، وفقا لموقع «الجميلة».

فوائد الحجر الأسود للشعر:

• يسهم الحجر الأسود في تكثيف وتغذية الشعر مما يؤدي إلى تطويل الشعر.

• يعطي الحجر الأسود للشعر مظهراً داكناً.

• يحارب الشعر الأبيض ويقضي عليه.

• يمنح الحجر الأسود للشعر اللمعان والحيوية.

• تظل صبغته ثابتة لفترة طويلة على الشعر.

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الحجر الأسود لصبغ الشعر

المكونات:

| - حجر أسود مطحون.

- ٢ كأس من الماء.

- ٢ كأس من الحناء. (تسهم الحناء في نمو الشعر وصبغه).

- ٢ كأس من النشا (يعمل النشا على فرد الشعر المجعد).