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زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 09:19 صباحا
زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله
إليكِ كيفية استخدام زيت الجرجير لشعر أطول في وقت أقصر، (الإنترنت)
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تحلم كل فتاة بالحصول على شعر طويل ناعم وصحي، في وقت قصير، لهذا نقدِّم لكِ هذه الوصفة باستخدام زيت الجرجير.

كل ما عليكِ هو استخدام زيت الجرجير الذي يغذي الشعر ويقويه، تعرَّفي معنا على طريقة استخدامه مع ضرورة المداومة عليها ثلاث مرات أسبوعيًّا على الأقل، وذلك وفقًا لموقع «أنوثة».

الطريقة والتطبيق
سخني كمية الزيت المراد استعمالها إلى أن يصبح فاترًا.
ضعي زيت الجرجير على الرأس ودلكي به فروة الرأس؛ لكي يصل إلى جميع منابت الشعر وأطرافه.
غطي رأسكِ بمنشفة مبلولة بالقليل من الماء الساخن، أو بغطاء من النايلون.
اتركي الزيت على شعركِ لمدة ساعة أو ساعتين.
اغسلي شعركِ بالماء الفاتر مع شامبو خفيف.

فوائد زيت الجرجير
وفيما يلي نستعرض فوائد زيت الجرجير ومردوده الجيد على صحة الشعر، بحسب ما ذكرت أستاذة أمراض الجلدية والعلاج بالليزر بكلية الطب جامعة بنها، الدكتورة إيمان سند لموقع «الكونسلتو»:

- محفز جيد لنمو الشعر: يحتوي زيت الجرجير على عناصر غذائية متعددة، مثل الفيتامينات والمعادن، التي تعمل على تحفيز فروة الرأس لإنبات الشعر، نظرًا لأنه يحتوي على مادة «البيتا كاروتين» التي تزيد من الدورة الدموية في الشعر وإبقاء فروة الشعر في حالة صحية جيدة.

- يقلل من تساقط الشعر: تدليك فروة الرأس بزيت الجرجير يعمل على تقوية بصيلة الشعر، وزيادة طوله وكثافته.

- الحد من عدوى فروة الرأس: استعمال زيت الجرجير يسهم في مكافحة العدوى البكتيرية في فروة الرأس والالتهابات الناتجة عنها، مثل الصدفية والإكزيما، وهذا يرجع إلى احتوائه على الزنك والكبريت ومضادات الأكسدة.

- ترطيب الشعر: زيت الجرجير يعمل على ترطيب الشعر، نتيجة احتوائه على فيتامين ج، الذي يعمل على تحسين جودة الشعر بشكل هائل، ويحميه من الجفاف والتلف.

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