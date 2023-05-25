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للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 08:03 صباحا
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا
النظام الغذائي يساعد في تسريع عملية نمو الشعر. (الإنترنت)
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إذا كنتِ تعشقين الشعر الطويل، وترغبين في الحصول على هذه الإطلالة بكل سهولة ودون مواجهة أي مشاكل كالتلف أو التساقط، أو حتى انتظار وقت طويل. نقدم لكِ الآن ستة أشياء لا تعرفينها عن تطويل الشعر، تشمل طرقًا وأساليب معينة تساعد شعرك في أن ينمو سريعًا، فتعرفي معنا عليها واتبعيها لتتمتعي بمظهر أنثوي جذّاب.

- تقليم الشعر:
هي طريقة مميزة تساعد في نمو الشعر على نحو سليم وسريع، ويمكنك تقليم شعرك بقص نهاياته للتخلص من التلف والتكسر أو الانقسام، كما أنكِ لستِ بحاجة إلى تقليمه كل ستة أو ثمانية أسابيع، توجهي فقط إلى صالون العناية بالشعر مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

- النظام الغذائي:
يمكن أن يساعد النظام الغذائي في تسريع عملية نمو الشعر، لذا احرصي حواء على اختيار أطعمة تمتع شعرك بالطول والصحة المطلوبين وتكون في الوقت نفسه متوافرة في منزلك بسهولة، مثل الأفوكادو وسمك السلمون والبيض والبطاطا الحلوة.

- زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله
- طرق العناية بالشعر بعد البروتين
- الكركدية وجوز الهند لعلاج الشعر التالف

- ضرر الحرارة:
ينبغي عليكِ أن تتجنبي حرارة المكواة المسطحة أو المجفف الكهربائي لفترة معينة، لتعطي شعرك استراحة من التعرض الدائم للحرارة العالية، التي ستتلفه بشدة وتحد من نموه تمامًا بعد أن بذلتي مجهودًا كبيرًا في الحصول على الطول المناسب.

- غسل الشعر:
يمكنك تخطي مهمة غسل الشعر على أساس يومي، لأنها قد تضره دون أن تعلمي، فيجب أن تعطي شعرك قسطًا من الراحة من الشامبو الذي يجرد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية التي تجعله ينمو بطريقة سريعة، فيمكنك استخدام الشامبو الجاف إذا لم تستطيعي تخطي غسل الشعر يوميًا، أو استخدمي مطهر الشعر الذي ينظفه دون تجريده من رطوبته.

- فروة الرأس:
من المهم جدًا أن تعتني بفروة رأسك كما تعتني بغسل شعرك يوميًا، وذلك من خلال تدليكها بأطراف أصابعك لمدة 3 دقائق يوميًا، لتحفزي بصيلات الشعر على النمو سريعًا، ويمكنك عمل قناع للشعر ليصبح أكثر صحة ونضارة.

- النوم في قناع:
قومي بغسل شعرك ليلاً قبل النوم وطبقي عليه قناع ترطيب تفضلينه، ولكن بدلاً عن غسله بعد 30 دقيقة، اتركيه على شعرك وارتدي قبعة الاستحمام واتركيه يتغذى من مكونات القناع بين عشية وضحاها، ولاحظي النتيجة بنفسك في اليوم التالي.

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