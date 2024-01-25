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جون ستيوارت يعاود تقديم برنامج «ديلي شو» تزامناً مع الانتخابات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 09:00 مساء
جون ستيوارت يعاود تقديم برنامج «ديلي شو» تزامناً مع الانتخابات الأميركية
الممثل الأميركي جون ستيوارت في نيويورك بتاريخ سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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يعاود الممثل الأميركي الشهير جون ستيوارت تقديم برنامج «ديلي شو» السياسي الساخر بعدما توقف عن ذلك سنة 2015، ومن المرتقب أن يُعرض البرنامج مرة واحدة أسبوعياً، خلال هذا العام الذي سيشهد انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة.

وأكد ستيوارت هذه الأنباء في منشور عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا)، في حين نشرت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر المنصة نفسها، صورة له جالساً في موقع التصوير وواضعاً قدميه على المكتب، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وبدأ ستيوارت في تقديم برنامج «ديلي شو» عبر قناة «كوميدي سنترال» سنة 1999، وصنع لنفسه مكانة مميزة في المجال السمعي والبصري الأميركي، إذ برز كشخصية مؤثرة في السياسة والصحافة والترفيه.

وتوقف عن تقديم البرنامج سنة 2015 ليخلفه الفكاهي تريفور نواه.

فراغ الساحة من «ستيوارت» أفرز منافسين
وأقدم عدد كبير ممّن عملوا معه على تقديم برامجهم المنافسة لـ«ديلي شو»، على غرار ستيفن كولبير مع برنامجه «لييت شوو» وجون أوليفر في برنامج «لاست ويك تونايت».

وفي نهاية أكتوبر، توقف برنامج ستيوارت عبر منصة «آبل تي في» بشكل مفاجئ بعد عرضه لموسمين، بسبب خلافات تتعلّق بالكتابة بين الممثل الكوميدي وشركة التكنولوجيا.

وسيتولى ستيوارت تقديم حلقة واحدة أسبوعياً من برنامج «ديلي شو» ربما قد يكون موعدها الإثنين، على ما أورد موقع «ديدلاين» المتخصص.

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