مذكرات ليزا إلفيس بريسلي أواخر هذا العام بعد نحو سنتين على وفاتها

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر في أكتوبر المقبل مذكرات المغنية ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لأسطورة الروك أند رول إلفيس بريسلي، بعد نحو سنتين على وفاتها.

أعلنت ذلك ابنتها الممثلة الأميركية رايلي كيو، المعروفة بدوريها في فيلم «ماد ماكس: فيوري رود» ومسلسل «ديزي جونز أند ذي سيكس»، ودار «راندوم هاوس» للنشر الخميس، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكتبت رايلي على إنستغرام، «أتشرف بالمساهمة في إصدار كتاب والدتي» التي توفيت في يناير 2023 عن 54 عاما.

ويتضمن المنشور رابطاً إلى الموقع الذي يحدد أن الكتاب سيصدر في 15 أكتوبر 2024، وكُتب في الموقع «قبل وفاتها في عام 2023، كانت ليزا ماري بريسلي تعمل لسنوات على مذكرات صافية ورائعة وفريدة من نوعها، وقد سجلت ساعات لا حصر لها من الأشرطة التي تكشف نقاط ضعف مذهلة، والتي تعهدت ابنتها رايلي كيو أخيراً بكتابتها على الورق».

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وتعمل ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لإلفيس وبريسيلا بريسلي اللذين انفصلا عام 1973، في مجال الموسيقى، لكنها لم تحقق نجاحاً يضاهي ما أنجزه والدها «الملك» إلفيس. وعانت من إدمان المواد الأفيونية والمسكّنات ولم تخفِ نقاط ضعفها.

وأثارت وفاتها عن 54 عاما، بسبب مضاعفات مرتبطة بجراحة فقدان الوزن، وفقا لتشريح الجثة، موجة من رسائل التكريم من أوساط صناعة الترفيه الأميركية.

وريثة دارة غريسلاند العائلية

وليزا ماري بريسلي وريثة دارة غريسلاند العائلية في مدينة ممفيس في جنوب الولايات المتحدة، والتي أصبحت قبلة لمحبي إلفيس الذين يأتون لتكريمه عند قبره. ووفقا لوسائل الإعلام الأميركية، فإن رايلي كيو أصبحت بدورها الوريثة للموقع.

عادت شخصية إلفيس إلى الواجهة بفضل فيلم باز لورمان «الفيس» (2022)، وقد أدى فيه دور البطولة أوستن بتلر، الذي وجهت له ليزا ماري بريسلي تحية مؤثرة.

وأخيراً، روى فيلم «بريسيلا» للمخرجة صوفيا كوبولا، قصة إلفيس وتجاوزاته ونوباته العنيفة، من خلال عيون زوجته. وتوفي إلفيس بريسلي عام 1977 عن 42 عاماً.