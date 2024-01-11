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مقلدو إلفيس بريسلي يشاركون بمهرجان مخصص له في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 12:48 مساء
مقلدو إلفيس بريسلي يشاركون بمهرجان مخصص له في أستراليا
اثنان من مقلدي إلفيس بريسلي ينتظران القطار الذي يقل المعجبين بالنجم الراحل بمحطة سيدني المركزية إلى مهرجان يخصص له بمدينة باركس الأسترالية، 11يناير 2024. (أ ف ب)
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تقيم بلدة باركس الأسترالية مهرجانها السنوي المخصص لنجم الروك أند رول الراحل إلفيس بريسلي والذي يستمر هذه السنة لخمسة أيام، تتضمن مسابقات للمتشابهين بإلفيس، وأخرى شعرية لقصائد مستوحاة منه، ومعارض فنية، وعشرات حفلات التكريم الموسيقية.

ويتوافد مقلدون لإلفيس بريسلي إلى محطة سيدني المركزية الخميس للانتقال بقطار «بلو سويد إكسبرس» إلى بلدة باركس الزراعية الصغيرة، حيث يقام سنويا المهرجان الذي يشارك فيه نحو 25 ألفا من المعجبين بنجم الروك أند رول الراحل، حسب وكالة «فرانس برس».

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ولا يأبه محبو إلفيس بريسلي (1935-1977) الأستراليون لكون ملك الروك أند رول لم يغن أي مرة في بلدهم، ولا طبعا في باركس التي تبعد نحو 350 كيلومترا عن سيدني.

وأكد تاز ديمتسيس الملقب «فانكي إلفيس»، وهو من مقلدي النجم، أنه يتحين أي فرصة لإزالة الغبار عن بزته الحمراء الزاهية.

«عاصمة إلفيس في أستراليا»
وقال لوكالة «فرانس برس» بينما كانت مجموعة تؤدي أغنيات الفيس على مسرح قريب «كان يظن أننا سننساه، في الواقع. انظروا إليه، لقد أصبح أكبر من أي وقت مضى، إنه أمر رائع».

وراح عشاق إلفيس يعيدون ترتيب شعرهم المسرح على طريقة البومبادور التي شكلت علامة فارقة للنجم، ويمسحون العرق عن سوالفهم، خلال انتظارهم القطار في طقس سيدني الصيفي الرطب.

وقالت لوكالة «فرانس برس» جيني دولين (45 عاما) التي ارتدت زيا أزرق مطرزا «عند الوصول إلى باركس، يكون أبناء المدينة جميعا حاضرين للاستقبال. هذا الأمر يجعلني أبكي».

وأقيم مهرجان إلفيس الأول في باركس العام 1993، بمبادرة من بوب وآن ستيل اللذين يملكان مطعما. وباتت هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة آلاف نسمة، تُسمى اليوم «عاصمة إلفيس في أستراليا».

ويترقب برنامج المهرجان المئات من المعجبين في القطار المتجه إلى باركس والذي غادر سيدني صباح الخميس متأخرا دقيقتين فقط. وقال موظف بواسطة مكبر الصوت«يمكننا أن نؤكد أن إلفيس غادر المحطة».

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