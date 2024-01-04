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الذكاء الصناعي يعيد إلفيس بريسلي للمسرح في لندن 2024.

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 11:12 صباحا
الذكاء الصناعي يعيد إلفيس بريسلي للمسرح في لندن 2024.
دنيس دولينسكي يقلد شخصية الفيس خلال مزاد في غراند اوتيل بلاس فيغاس، 8 أكتوبر 1999. (أ ف ب)
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أعلن الخميس الرئيس التنفيذي لشركة «Layered Reality» أندرو ماكغينيس، عن تنظيم عرض يعيد به أسطورة «الروك أند رول» إلفيس بريسلي إلى المسرح بنهاية العام 2024 في لندن على شكل مجسم ثلاثي الأبعاد باستخدام الذكاء الصناعي.

وسيؤدى في «Elvis Evolution»، «ملك الروك اند رول»، أشهر أغانيه مثل «Suspicious Minds» أو «Jailhouse Rock» أو «Hound Dog» على المسرح في شكل مجسم تصويري أعد عبر استخدام آلاف مقاطع فيديو الحفلات أو الصور التي التقطها خصوصا مقربون من المغني، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال ماكغينيس إنه «بفضل تقنية الذكاء الصناعي، كان من الممكن تطوير نسخة أصلية بشكل لا يصدق عن إلفيس».

وتحدثت هذه الشركة البريطانية عن «اتفاقية بملايين الجنيهات الإسترلينية» مع مجموعة «Authentic Brands Group» التي تدير حقوق إرث الفيس، من أجل الوصول إلى هذا الأرشيف وتنظيم عروض في مختلف أنحاء العالم.

إطلاق عرض جديد
وستجرى أول العروض في نوفمبر 2024 بالعاصمة البريطانية قبل عروض أخرى مرتقبة حتى الآن في لاس فيغاس وبرلين وطوكيو.

وطورت شركة «Pophouse Entertainment» قبل الفيس عرضا في لندن لفرقة «آبا السويدية» حيث تم تمثيل أعضاء الفرقة الأربعة بواسطة مجسمات تصويرية رقمية.

وجرى تمديد العرض بسبب نجاحه، وأعلنت الشركة السويدية عن إطلاق عرض جديد مع صور رمزية لموسيقيين من فرقة الروك «Kiss».

ولا يزال إرث إلفيس الذي حقق مجده بين العامين 1950 و1970، حاضرا بقوة، ويعرض في صالات بعض الدول حاليا فيلم آخر لصوفيا كوبولا تحت عنوان «بريسيلا» مستوحى من كتاب زوجته بريسيلا بريسلي التي بقيت في ظل مغني الروك.

وأصبح أيقونة الروك العالمي بعد عقود على رحيله، الذي كان سيبلغ 89 عاما هذه السنة لو كان على قيد الحياة، موضوعا لفيلم سيرة ذاتية حديث بعنوان «الفيس» من إخراج باز لورمان (2022).

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