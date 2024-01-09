  • Alwasat News
Atwasat

الممثلة الفرنسية جوديت غودريش تنتقد «انحراف» المخرج بونوا جاكو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 10:58 صباحا
الممثلة الفرنسية جوديت غودريش تنتقد «انحراف» المخرج بونوا جاكو
الممثلة الفرنسية جوديت غودريش خلال الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان دوفيل للأفلام الأميركية في جنوب فرنسا فين 2 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

انتقدت الممثلة الفرنسية جوديت غودريش الإثنين ما يحيط المخرج بونوا جاكو من دعم يحظى به في أوساط السينما بعد ما أعلنته من إقامته علاقة معها بالإضافة إلى تصريحاته غير المخفية بانجذابه إلى الممثلات الشابات.

وتطرقت الممثلة، أخيراً في مسلسل «أيقونة السينما الفرنسية» عبر محطة «أرتيه» التلفزيونية إلى هذه العلاقة التي استمرّت أعواماً عدة مع المخرج الفرنسي الذي يكبرها بـ25 عاما، ولكن لم يسبق لها أن انتقدته بهذه الصراحة، ورفض جاكو التعليق رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس».

صوفي مارسو تنتقد «ابتذال» جيرار دوبارديو
عائلة دوبارديو تندد بـ«مؤامرة غير مسبوقة» ضده

وتأتي انتقادات جوديت غودريش لجاكو على شبكات التواصل الاجتماعي، في خضمّ شرخ واسع في أوساط السينما الفرنسية أحدثه النجم جيرار دوبارديو المتهم بالاغتصاب والذي تعرض لانتقادات واسعة على إثر عرض مشاهد يدلي خلالها بتعليقات عدة مسيئة للنساء.

وكتبت غودريش في منشور عبر «إنستغرام» نهاية الأسبوع الماضي، حُذِف ثم أعيد نشره الإثنين، «الفتاة الصغيرة في داخلي لم تعد قادرة على الصمت عن هذا الاسم»، مشيرة إلى ما وصفته بـ«السيطرة» و«الانحراف».

اعترافات جاكو
وأفادت الممثلة البالغة 51 عاما أن «اسمه بونوا جاكو». وأضافت «إنه يهدد بمحاكمتي بتهمة التشهير»، معتبرة أن «المخرج محترم لانحرافه»، مؤكده أن «ممارساته الجنسية معروفة للجميع منذ 35 عاماً. وسألت من أين يأتي شعوره بالإفلات من العقاب؟».

وجاءت تعليقات غودريش بعد مشاهدتها فيلماً وثائقياً يعترف فيه بونوا جاكو بأن علاقته السابقة مع مراهقة شكلت إثماً.

وقال في هذا الوثائقي «نعم، كانت إثماً، أقلّه في نظر القانون هذا ليس جائزاً في المبدأ، على ما أعتقد. فتاة مثلها كانت تبلغ 15 عاماً، وأنا في الأربعين من عمري، لم يكن يحق لي ذلك».

وظهرت جوديت غودريش في فيلم «ليه مانديان» للمخرج جاكو العام 1988 ثم في «لا ديزانشاتيه» العام 1990. وارتكزت أعمال المخرج على ممثلات، من بينهن نجمات على غرار إيزابيل أوبير.

وقال جاكو لجريدة «لو فيغارو» العام 2009 «لا يمكنني تصوير ممثلة إلا إذا كنت أحبها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة

بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»

مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»
(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة

(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة
مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد

مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد
شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ

شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ
تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا

وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)

«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)
شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي

شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي
قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة

قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة
(إسرائيل) متهمة أمام محكمة العدل الدولية

(إسرائيل) متهمة أمام محكمة العدل الدولية
أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»

أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»
دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما

دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما
«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟

«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟
كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية

كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»
«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»
فيلم «وونكا» يحافظ على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الرابع في أميركا الشمالية
فيلم «وونكا» يحافظ على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الرابع في ...
أنوشكا ديلون: أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة
أنوشكا ديلون: أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة
رواية «رقص الإبل» للروائي المصري فتحي إمبابي تحصل على جائزة ساويرس الثقافية
رواية «رقص الإبل» للروائي المصري فتحي إمبابي تحصل على جائزة ...
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023...
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات......
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»...
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة الوسط)
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة ......
سينيسكا
سينيسكا...
المزيد
باريس تطلق اسم ديفيد بووي على أحد شوارعها
باريس تطلق اسم ديفيد بووي على أحد شوارعها...
الممثلة الفرنسية جوديت غودريش تنتقد «انحراف» المخرج بونوا جاكو
الممثلة الفرنسية جوديت غودريش تنتقد «انحراف» المخرج بونوا ......
فكاهي ياباني يؤكد أنه سيحارب اتهامه باعتداءات جنسية
فكاهي ياباني يؤكد أنه سيحارب اتهامه باعتداءات جنسية...
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم...
رواية «رقص الإبل» للروائي المصري فتحي إمبابي تحصل على جائزة ساويرس الثقافية
رواية «رقص الإبل» للروائي المصري فتحي إمبابي تحصل على جائزة ......
المزيد