الممثلة الفرنسية جوديت غودريش تنتقد «انحراف» المخرج بونوا جاكو

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت الممثلة الفرنسية جوديت غودريش الإثنين ما يحيط المخرج بونوا جاكو من دعم يحظى به في أوساط السينما بعد ما أعلنته من إقامته علاقة معها بالإضافة إلى تصريحاته غير المخفية بانجذابه إلى الممثلات الشابات.

وتطرقت الممثلة، أخيراً في مسلسل «أيقونة السينما الفرنسية» عبر محطة «أرتيه» التلفزيونية إلى هذه العلاقة التي استمرّت أعواماً عدة مع المخرج الفرنسي الذي يكبرها بـ25 عاما، ولكن لم يسبق لها أن انتقدته بهذه الصراحة، ورفض جاكو التعليق رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس».

- صوفي مارسو تنتقد «ابتذال» جيرار دوبارديو

- عائلة دوبارديو تندد بـ«مؤامرة غير مسبوقة» ضده

وتأتي انتقادات جوديت غودريش لجاكو على شبكات التواصل الاجتماعي، في خضمّ شرخ واسع في أوساط السينما الفرنسية أحدثه النجم جيرار دوبارديو المتهم بالاغتصاب والذي تعرض لانتقادات واسعة على إثر عرض مشاهد يدلي خلالها بتعليقات عدة مسيئة للنساء.

وكتبت غودريش في منشور عبر «إنستغرام» نهاية الأسبوع الماضي، حُذِف ثم أعيد نشره الإثنين، «الفتاة الصغيرة في داخلي لم تعد قادرة على الصمت عن هذا الاسم»، مشيرة إلى ما وصفته بـ«السيطرة» و«الانحراف».

اعترافات جاكو

وأفادت الممثلة البالغة 51 عاما أن «اسمه بونوا جاكو». وأضافت «إنه يهدد بمحاكمتي بتهمة التشهير»، معتبرة أن «المخرج محترم لانحرافه»، مؤكده أن «ممارساته الجنسية معروفة للجميع منذ 35 عاماً. وسألت من أين يأتي شعوره بالإفلات من العقاب؟».

وجاءت تعليقات غودريش بعد مشاهدتها فيلماً وثائقياً يعترف فيه بونوا جاكو بأن علاقته السابقة مع مراهقة شكلت إثماً.

وقال في هذا الوثائقي «نعم، كانت إثماً، أقلّه في نظر القانون هذا ليس جائزاً في المبدأ، على ما أعتقد. فتاة مثلها كانت تبلغ 15 عاماً، وأنا في الأربعين من عمري، لم يكن يحق لي ذلك».

وظهرت جوديت غودريش في فيلم «ليه مانديان» للمخرج جاكو العام 1988 ثم في «لا ديزانشاتيه» العام 1990. وارتكزت أعمال المخرج على ممثلات، من بينهن نجمات على غرار إيزابيل أوبير.

وقال جاكو لجريدة «لو فيغارو» العام 2009 «لا يمكنني تصوير ممثلة إلا إذا كنت أحبها».