فكاهي ياباني يؤكد أنه سيحارب اتهامه باعتداءات جنسية

القاهرة - بوابة الوسط

واجه الفنان الكوميدي الياباني الشهير هيتوشي ماتسوموتو الاتهامات باعتدائه جنسيا على امرأتين بقوة معلنا أنه سيحارب تلك الاتهامات واصفاً أقوالهما بأنها مزاعم لا أساس لها.

وكتب ماتسوموتو على منصة «إكس»، «سأحارب لأن هذه الادعاءات لا أساس لها»، ونقلت وكالة «فرانس برس» ما أعلنته وكالته الإثنين بأنه قرر تعليق كل عروضه لكي يتسنى له التركيز على الدفاع عن نفسه.

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ونشرت مجلة «شوكان بونشون» الشهر الماضي مقالاً تزعم فيه امرأتان أن الممثل الكوميدي البالغ 60 عاماً أجبرهما على إقامة علاقات جنسية معه من دون رضاهما في حفلات خاصة في أحد فنادق طوكيو العام 2015.

وكانت هذه المجلة من أولى المطبوعات اليابانية التي كشفت اعتباراً من العام 1999 فضيحة الاعتداءات الجنسية التي هزت قطاع الترفيه الياباني مطلع العام الماضي.

وأقرّت في سبتمبر، وكالة «جوني اند أسوشييتس» المتخصصة بفرق الفتيان في اليابان بأن مؤسِسَها الراحل جوني كيتاغاوا الذي توفي العام 2019 عن 87 عاماً، اعتدى جنسياً مدى عقود على شباب مبتدئين في المجال الموسيقي الياباني.