مشاهد تمثيلية أمام البيت الأبيض تحاكي القصف الإسرائيلي على غزة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

نظم مجموعة من النشطاء عروضا تمثيلية، تضامناً مع غزة، أمام البيت الأبيض الأميركي، تجسد مشاهد توضيحية لأثر القصف الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقام النشطاء الذين يؤدون الأدوار التمثيليةـ بمحاكاة أم تحتضن كفن طفلها، ثم تموت جراء قصف آخر، بينما يحاول أحدهم إسعافها فيصيبه قصف جديد فيستلقي جانبها.

كما سلطت المشاهد من خلال الأداء التمثيلي الضوء على قصف الصحفيين والإعلاميين.

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وفي وقت سابق منتصف شهر ديسمبر نظمت مجموعة تدعى «الصوت اليهودي من أجل السلام» مظاهرة، قيّد فيها المتظاهرون أنفسهم بالسلاسل على سياج البيت الأبيض للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

حكماء اليهود يقولون لبايدن: أوقف الإبادة الجماعية

وحمل المتظاهرون يافطة كُتب عليها: «حكماء اليهود يقولون لبايدن: أوقف الإبادة الجماعية، يجب وقف إطلاق النار الآن!»، بينما يرددون هتافات «أوقفوا الإبادة الجماعية» في غزة، وفقا لفيديو بثته وكالة «يورونيوز» في ذلك الوقت.

ويذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 22 ألفا و313 شهيدا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، وأكدت الوزارة في بيان مقتضب «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي»، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء 128 شخصا استشهدوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

لقطة مثبتة من فيديو لنشطاء مؤيدين لفلسطين يؤدون مشهدا تمثيليا أمام البيت الأبيض يجسد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)

لقطة مثبتة من فيديو لنشطاء مؤيدين لفلسطين يؤدون مشهدا تمثيليا أمام البيت الأبيض يجسد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)