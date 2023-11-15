البيت الأبيض عن اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة: يجب حماية المستشفيات والمرضى

القاهرة - بوابة الوسط

علق البيت الأبيض على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في مدينة غزة ليل أمس الثلاثاء، داعيا إلى «حماية المستشفيات والمرضى».

وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان مقتضب تلقّته وكالة «فرانس برس»، «لن نعلّق بالتفصيل على العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية. كما قلنا من قبل، نحن لا نؤيّد قصف مستشفى من الجوّ، ولا نريد أن نرى تبادلاً لإطلاق النار يحصل داخل مستشفى يجد فيه أبرياء وأناس لا حول لهم ومرضى يبحثون عن الرعاية الصحية التي يستحقّون، أنفسهم عالقين في مرمى النيران.. يجب حماية المستشفيات والمرضى».

يشار إلى أن المجمع الطبي بمستشفى الشفاء تأسس قبل نكبة العام 1948 بعامين، ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه نحو 25% من العاملين في المستشفيات في قطاع غزة. ومع العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي وحرب الإبادة الصهيونية بات ممتلئاً بآلاف الجرحى والمرضى على نحو فوق طاقته الاستيعابية التي تبلغ بين 500 و700 سرير، مع استمرار استقبال المزيد منهم.

ويعانى المستشفى من وضع كارثي نتيجة نقص الوقود والدواء، وكثرة الجرحى، وتوافد أعداد كبيرة من المصابين، ليضاف إلى هذا كله جريمة اقتحام جيش الاحتلال المستشفى واقتحام ساحته بالدبابات وتفجير مخزن أدوية ومعدات.