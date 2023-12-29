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بالصور السفارة الباكستانية تحتفل بعيد استقلال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 11:42 صباحا
بالصور السفارة الباكستانية تحتفل بعيد استقلال ليبيا
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
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أقامت السفارة الباكستانية في ليبيا احتفالا بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاستقلال ليبيا، بحضور السفير الباكستاني لدى ليبيا.

وحضرت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذة مبروكة توغي الاحتفال، وفقا لصفحة وزارة الثقافية والتنمية المعرفية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
 
وهنأ سفير الباكستان لدى دولة ليبيا السيد انجوم عنايات، الوزيرة بهذه المناسبة الوطنية، وثمَّن مشاركتها كضيف شرف الحفل؟

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وأشاد السفير بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين. 

وجرى تنظيم عروض فنية خلال الاحتفال قام بها طلاب المدرسة الباكستانية الدولية بطرابلس.

ويحتفل الليبيون بالذكرى 72 للاستقلال، وهي المناسبة التي توجت نضال الليبيين في نيل الحرية بعد عقود من الاحتلال الإيطالي للبلاد الذي وطئت أقدامه الأراضي الليبية في العام 1911.

وفي 24 ديسمبر من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا.

احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
احتفال السفارة الباكستانية بعيد استقلال ليبيا.(فيسبوك)
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