شموس الفن والأدب التي غابت في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

شهد عام 2023 غياب شخصيات فنية وأدبية بارزة عن ليبيا والوطن العربي، فقد رحل عدد كبير من نجوم الفن مما يعد خسارة كبيرة على المستوى الشخصي، ولكن الذين يمنحون المعنى لا يرحلون، بل يستمر عطاؤهم ببقاء الكلمة والمعنى.

في مستهل شهر يناير من العام الذي يشرف على الرحيل، وتحديدا في اليوم الثالث من الشهر توفي الناقد والمترجم المصري الكبير الدكتور محمد عناني، عن عمر يناهز الـ84 عاما، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء الإبداعي المتنوع في مجالي النقد والترجمة، حتى أطلق عليه لقب «عميد المترجمين».

الفنان الليبي عزالدين محمد كريم عن عمر يناهز 69 عاما يوم الأربعاء 11 يناير، بعد أن ترك للمكتبة الغنائية الليبية أرشيفا من الأغاني الوطنية والعاطفية التي لا يزال الليبيون يتغنون بها.

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المخرج السينمائي التونسي عبداللطيف بن عمار، الإثنين 6 فبراير عن عمر يناهز الثمانين عاما، ويعد من الجيل الأول من المخرجين التونسيين الذين عايشوا بدايات الفن السابع في تونس.

الممثل التونسي محمد الظريف، الإثنين 6 فبراير عن 72 عاما، والذي حصل على عديد الجوائز الخارجية إحداها خلال مهرجان «كان السينمائي» العام 2019 عن دور الأب في فيلم «ولدي».

المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي الخميس 9 مارس، بعد فترة مرض قصيرة، وعرف خلال برنامج «سباق الشربة»، كما عمل الأوجلي مذيعا بـ«راديو الوسط» في السنوات الأولى لإطلاقه حيث شارك في تقديم برنامج «ريفرش» وبرامج عديدة، ورشح الفقيد لجائزة «سبتيموس» لأفضل مذيع للعام 2015 عن برنامجه «ريفرش» ضمن قائمة ضمت 44 شخصية إعلامية.

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الإذاعية المصرية الكبيرة أبلة فضيلة الخميس 23 مارس عن عمر ناهز 93 عاما، مقدمة برامج أطفال مميزة وذات تاريخ عريق في الإذاعة المصرية.

الدكتورة هنية الكاديكي أستاذة اللغة العربية بجامعة بنغازي، وأول معيدة بقسم اللغة العربية بالجامعة، قامة علمية في اللغة والأدب ومربية تخرّج من تحت يدها طلاب كثيرون والتي وافتها المنية الخميس 7 أبريل.

الفنان السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاما، يوم السبت 22 أبريل 2023، ويعرف من خلال مشاركته في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة «مرايا»، إلى جانب أعمال أخرى، وبرز الفنان الراحل أيضا من مسلسل «باب الحارة» الذي وثق الحياة في سورية خلال الانتداب الفرنسي، وعرف الممثل بدور «سعيد الحميماتي».

الفنان والممثل عبدالنبي المغربي عن عمر يناهز 73 عاما، يوم الأربعاء 24 مايو، بعد رحلة طويلة من العطاء في المسرح والتلفزيون، وقدّم عديد الأعمال الفنية، منها مسرحية «سعيد الفن» ومسلسل «سلسل «العائد».

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الشاعر الليبي حسين الرياني الذي وافاه الأجل يوم الأحد 4 يونيو إثر مرض عضال ألمّ به وذلك عن عمر ناهز الـ71 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في مجال الشعر.

طلال سلمان مؤسس جريدة «السفير» اللبنانية عن 85 عامًا يوم الجمعة 25 أغسطس، الذي أصدر في العام 1974 جريدة السفير في بيروت، وكانت جريدة يومية حملت شعار «صوت الذين لا صوت لهم».

سبتمبر 2023

الفنان التونسي سعد المحواشي الذي توفي في أحد مستشفيات القاهرة، في السبت 9 سبتمبر بعد ساعات من عرض مسرحيته «ما يرواش» فى دار الأوبرا المصرية.

الشاعر مصطفى الطرابلسي الذي انقطعت الاتصالات به منذ مساء الإثنين 11 سبتمبر، وذاع صيته في عموم ليبيا عقب وفاته، وغزت قصيدته ومنشوراته التي كان يدونها في حسابه بـ«فيسبوك» كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، وعرف بعشقه مدينته درنة بكل غيرة ولهفة، وكان قلقًا بشأنها على الدوام.

الفنان والمخرج الأردني خالد الطريفي الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاما في يوم الجمعة 22 سبتمبر، والذي شارك بالتمثيل في عدد من المسلسلات التلفزيونية منها «غيوم بلا مطر»، و«طوق الأسفلت»، و«عبور»، وكذلك بعض الأفلام من أبرزها الفيلم الروائي الطويل «بنات عبدالرحمن» والفيلم القصير «إسماعيل»، وأحدثها مشاركته بدور بطولة في مسلسل «زين» الذي انطلق عرضه نهاية العام 2013.

المغنية اللبنانية نجاح سلام عن 92 عاماً، في يوم الخميس 28 سبتمبر، التي اشتهرت بتقديم العديد من الأغاني الشعبية والوطنية.

الكاتب والأديب المصري كمال رحيم، في 29 سبتمبر عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة أدبية ثرية، تُوجت بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الآداب.

الناقد الجزائري الدكتور عبدالملك مرتاض الذي توفي، الجمعة 4 نوفمبر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 88 عامًا، الذي كان كان الراحل أحد رموز برنامج «أمير الشعراء» البارزين وعضو اللجنة الاستشارية به.

الكاتب والصحفي والناشر محمود بلعيد اللبلاب مدير إدارة النشر والكتاب بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الأحد 19 نوفمبر.

المخرج التلفزيوني يحيى جرناز

الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما يوم الأحد في 15 أكتوبر، واشتهرت ببرامجها الحوارية، بعد صراع طويل مع مرض السرطان،

المخرج التلفزيوني يحيى جرناز، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر بعد معاناة طويلة مع المرض، أول من أخرج برنامج «قالوها»، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغنائية والمنوعات، بعدما تتلمذ على المخرج المرحوم عبدالباسط البدري.

الكاتب إبراهيم حميدان

القاص والكاتب الليبي ورئيس الجمعية الليبية للآداب والفنون إبراهيم حميدان عن عمر ناهز 65 عاما يوم 11 ديسمبر، الذي كتب القصة القصيرة، كان آخر إصدارته منها مجموعة «رمال متحركة»، وأحد كتاب جريدة «الوسط» وموقعها الإلكتروني «بوابة الوسط»، وشغل موقع مدير تحرير مجلة «لا».

الفنان المصري أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، جراء حادث سير في إحدى مدن غرب العاصمة القاهرة، الأحد 3 سبتمبر، واشتُهر عبدالغفور بأدواره في المسلسلات التاريخية، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل العام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين خلال الفترة من العام 2012 إلى العام 2015.