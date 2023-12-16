حفظ دعوى ضد الممثل وارن بيتي بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهقة

القاهرة - بوابة الوسط

حفظت، الجمعة، الدعوى المقدمة ضد الممثل الأميركي وارن بيتي بتهمة الاعتداء الجنسي على مراهقة، وفق ما قررته السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

واتهمت كريستينا شارلوت هيرش الممثل باستخدم موقعه كنجم هوليوودي في الاعتداء جنسياً على مراهقة خلال تصوير فيلم العام 1973، حسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت هيرش أنها كانت تبلغ 14 أو 15 عاما عندما التقت الممثل الذي أجبرها على إقامة اتصال جنسي مرات عدة، بينما كان هو في الخامسة والثلاثين تقريباً.

وجاء في نص الدعوى أن وارن بيتي «استخدم موقعه وصفته كرجل بالغ وكنجم هوليوودي لإجبار المدعية على إقامة اتصال جنسي مرات عدة، من بينها علاقة جنسية قسرية مع قاصر».

حفظ الدعوى بسبب عيوب إجرائية

إلا أن قاضياً في بيفرلي هيلز قرر حفظ الدعوى بسبب عيوب إجرائية.

ورُفعت الدعوى العام 2022 بموجب قانون في ولاية كاليفورنيا يتيح المقاضاة على الرغم من مرور الزمن.

وتولى وارن بيتي بطولة «بوني وكلايد» العام 1967، ويعد أحد نجوم العصر الذهبي لموجة «هوليوود الجديدة»، ورفض عدداً من الأدوار قبل أن يبتعد عن الأضواء الإعلامية والساحة السينمائية من 2001 إلى 2015.

واشتهر بيتي بعلاقاته مع عدد من النساء البارزات، من بينهنّ جولي كريستي وبريجيت باردو وفيفيان ليه وجاكي كينيدي ومادونا، قبل أن يتزوج العام 1992 من آنيت بينينغ، التي تصغره بـ21 عاماً، ويرزق منها أربعة أبناء.