  • Alwasat News
Atwasat

حفظ دعوى ضد الممثل وارن بيتي بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 10:16 صباحا
حفظ دعوى ضد الممثل وارن بيتي بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهقة
صورة التقطت في باريس في 2 مارس 1992 للممثل الأميركي وارن بيتي مع زوجته الممثلة آنيت بينينغ (أ ف ب)
alwasat radio

حفظت، الجمعة، الدعوى المقدمة ضد الممثل الأميركي وارن بيتي بتهمة الاعتداء الجنسي على مراهقة، وفق ما قررته السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

واتهمت كريستينا شارلوت هيرش الممثل باستخدم موقعه كنجم هوليوودي في الاعتداء جنسياً على مراهقة خلال تصوير فيلم العام 1973، حسب وكالة «فرانس برس».

اتهام جديد لجيرار دوبارديو باعتداء جنسي
ممثلة تتهم «راسل براند» بالاعتداء عليها خلال تصوير «آرثر»

وذكرت هيرش أنها كانت تبلغ 14 أو 15 عاما عندما التقت الممثل الذي أجبرها على إقامة اتصال جنسي مرات عدة، بينما كان هو في الخامسة والثلاثين تقريباً.

وجاء في نص الدعوى أن وارن بيتي «استخدم موقعه وصفته كرجل بالغ وكنجم هوليوودي لإجبار المدعية على إقامة اتصال جنسي مرات عدة، من بينها علاقة جنسية قسرية مع قاصر».

حفظ الدعوى بسبب عيوب إجرائية
إلا أن قاضياً في بيفرلي هيلز قرر حفظ الدعوى بسبب عيوب إجرائية.

ورُفعت الدعوى العام 2022 بموجب قانون في ولاية كاليفورنيا يتيح المقاضاة على الرغم من مرور الزمن.

وتولى وارن بيتي بطولة «بوني وكلايد» العام 1967، ويعد أحد نجوم العصر الذهبي لموجة «هوليوود الجديدة»، ورفض عدداً من الأدوار قبل أن يبتعد عن الأضواء الإعلامية والساحة السينمائية من 2001 إلى 2015.

واشتهر بيتي بعلاقاته مع عدد من النساء البارزات، من بينهنّ جولي كريستي وبريجيت باردو وفيفيان ليه وجاكي كينيدي ومادونا، قبل أن يتزوج العام 1992 من آنيت بينينغ، التي تصغره بـ21 عاماً، ويرزق منها أربعة أبناء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28

كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»

شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء

الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس

بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل

اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل
مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس

مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس
إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير

إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير
الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة الطفولة

الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة...
مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة

مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة
الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة

الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس

تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»

تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»
شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى

شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى
كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول

كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين

الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس
مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس
غزة حاضرة في الدورة الـ55 للمهرجان الدولي للصحراء بمشاركة ليبية
غزة حاضرة في الدورة الـ55 للمهرجان الدولي للصحراء بمشاركة ليبية
الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ على الممثلة الفرنسية أدجاني لثبوت التهم عليها
الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ على الممثلة الفرنسية أدجاني لثبوت ...
بالصور.. زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية
بالصور.. زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية
الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء
الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان...
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد...
المزيد
حفظ دعوى ضد الممثل وارن بيتي بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهقة
حفظ دعوى ضد الممثل وارن بيتي بتهمة الاعتداء جنسياً على ......
وفاة نجم «فريندز» نجمت عن تعاطيه الكيتامين
وفاة نجم «فريندز» نجمت عن تعاطيه الكيتامين...
احتفالية الثقافة الليبية بمناسبة التصديق على اتفاقية اليونيسكو للتراث اللامادي
احتفالية الثقافة الليبية بمناسبة التصديق على اتفاقية ......
الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء
الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. ......
بالصور.. زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية
بالصور.. زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية ......
المزيد