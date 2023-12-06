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«إفطار رمضان» على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 10:12 مساء
«إفطار رمضان» على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي
إدراج أفطار رمضان على لائحة التراث الإنساني غير المادي للـ«يونسكو». (يورونيوز)
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أدرجت اليونسكو الأربعاء «التقاليد الاجتماعية والثقافية» المرتبطة بالإفطار الرمضاني على لائحتها للتراث غير المادي، نزولاً عند طلب تقدّمت به أذربيجان وإيران وأوزبكستان وتركيا.

وقرّرت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تعقد اجتماعاتها منذ الإثنين في كاساني في شمال بوتسوانا إدراج الإفطار ضمن التراث غير المادي للإنسانية، وفقا لوكالة «يورونيوز».

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وأوضحت اليونسكو أن «الإفطار وجبة يتناولها المسلمون عند غروب الشمس خلال شهر رمضان، بعد إتمام سائر الطقوس الدينية والاحتفالية».

توطيد أواصر المحبة 
وأضافت «غالباً ما يتجمع المسلمون حول مائدة الإفطار لتناولها بروح الجماعة، الأمر الذي يوطّد أواصر الصلة بين أفراد الأسر والمجتمع ككل ويعزز الأعمال الخيرية والتضامن وطرق التبادل الاجتماعي».

وأشارت إلى أن «أفراد الأسر يتناقلون هذه الممارسة عادةً بعضهم عن بعض»، لافتة إلى أن «الأطفال والشباب غالباً ما يُكلّفون إعداد أطباق» الإفطار.

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