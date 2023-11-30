فيلم مرتقب لأبرز حفلات «كوين» بدور السينما في يناير

القاهرة - بوابة الوسط

تعد شركتا «آي ماكس» و«باثيه لايف» عرضا مميزا لفيلم حفلة أحيتها فرقة «كوين» في مونتريال العام 1981 بصالات السينما المجهزة بتقنية آي ماكس بين 18 و21 يناير.

ونقلت وكالة «فرانس برس» بيان مشترك لـ«آي ماكس» التي توفر تجربة انغماسية و«باثيه لايف» الموزعة للأعمال الثقافية في دور السينما، أنها المرة الأولى التي ستُعرض فيها حفلة موسيقية لفرقة «كوين» التي كان قائدها المغني الراحل فريدي ميركوري في السينما.

وتحمل الحفلة عنوان «كوين روك مونتريال» وقد صدرت سابقا عبر أشرطة فيديو وأقراص «دي في دي». وينطلق هذا الحدث الموسيقي بأداء مميز لأغنية «وي وِل روك يو»، ويتضمن أغاني كثيرة بينها «سمبادي تو لاف» و«أندر بريشر» و«وي آر ذي تشامبيينز».

عرض «كوين روك مونتريال» بـ450 صالة سينما

ونقل البيان عن عازف الغيتار براين ماي في الفرقة قوله «لم ندرك آنذاك أن هذا الفيلم قد وثق إحدى أهم حفلات «كوين» الموسيقية خلال مرحلة مجدنا على المسرح».

وكان المخرج يركز خلال التصوير على فريدي، موفرا بذلك الشريط المصور الأهم للمغني وهو في كامل قوته.

ومن المقرر عرض فيلم «كوين روك مونتريال» في 450 صالة سينما مجهزة بتقنية (آي ماكس) في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والبرازيل والمكسيك.