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فيلمان «إسباني وفرنسي» في مهرجان مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 08:22 مساء
فيلمان «إسباني وفرنسي» في مهرجان مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس
صورة مدمجة للملصق الدعائي لكل من الفيلم الإسباني «بناة قصر الحمراء» والفيلم الفرنسي «لويز في الشتاء». (الإنترنت)
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انطلقت فعاليات مهرجان الفيلم الأوروبي، وتشارك فيه خمس دول أوروبية هي إيطاليا، ومالطا، وإسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، تحت شعار تحت شعار «الحرية.. المساواة.. الأخوة».

ويعرض في هذا الإطار، غدا الخميس» الفيلم الوثائقي الإسباني «بناة قصر الحمراء» للمخرجة إيزابيل فرنانديز، التي سافرت إلى طرابلس بهذه المناسبة ولمناقشة المدعوين حول أحداث الفيلم. وفقا لصفحة السفارة على موقع «اكس».

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يشار إلى أن الفيلم مستوحى من قصة وزير الدولة الناصرية ابن الخطيب في أواخر العهد الأندلسي، واحتل الفيلم المراكز الأولى في دور السينما وهو من بطولة الممثل المصري عمرو واكد.

لويز في الشتاء
وكذلك الفيلم الفرنسي «لويز في الشتاء» يستضيفه المعهد العالي لتقنيات الفنون بزاوية الدهماني بطرابلس، بنسخة فرنسية أصلية مترجمة إلى العربية، ويحكي قصة سيدة عجوز فاتها آخر قطار وغادر منتجع بيليجن الساحلي الصغير، وبقيت وحيدة في المدينة مهجورة، بينما يتدهور الطقس سريعًا، وتنقطع الكهرباء ووسائل الاتصالات، ويوشخح الفيلم كيف ستنجو لويز من خلال ترويض العناصر الطبيعية.

وستسبق الأفلام حلقة نقاشية حول الأفلام والسينما بشكل عام، يُشارك فيها نخبة من السينمائيين والمهتمين الليبيين والأوروبيين.

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