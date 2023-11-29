  • Alwasat News
Atwasat

«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 04:54 مساء
«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون
إحدى المجلات الليبية في المعرض المصغر على هامش محاضرة عن المجلات الليبية بدار الفقيه حسن، في 28 نوفمبر 2023ز( بوابة الوسط)
alwasat radio

نظمت الجمعية الليبية للآداب والفنون، أمس الثلاثاء، بقاعة عبدالمنعم بن ناجي بدار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة طرابلس، محاضرة تحت عنوان «مجلات الطفل الليبي في نصف قرن» للباحثة الليبية أسماء الأسطى، وإدارة الصحفي وليد بن دلة

 تناولت المحاضرة أهم المطبوعات المعنية بالطفل الليبي والصعوبات التي واجهت عملية استمرارها، وصاحب المحاضرة معرضا مصغرا لأهم الإصدارات الليبية من مجلات ودوريات وصحف معنية بالطفل الليبي، مثل «الليبي الصغير»، و«حب الرمان»، و«أزاهير»، و«رؤيا»، و«عمر»، و غيرها. 

وتعد المحاضرة جزء من دراسة للكاتبة والباحث أسماء الأسطى، حصرت فيها عدد 60 مجلة صدرت للأطفال في ليبيا باللغة العربية، تعثرت جميعها، ولم يبقَ منها إلا مجلة الأمل. 

معرض لتنمية مواهب الأطفال في دار الفقيه الأسبوع المقبل
افتتاح معرض «ضفاف» في دار الفقيه بمشاركة 14 فنانا
حقوق الملكية الفكرية في ندوة بدار الفقيه

وأشارت الأسطى إلى أن توثيق الاهتمام بالطفل الليبي وثقافته كان عبر برنامج «ركن الأطفال» الذي أشرف عليه المربي الراحل محمد عبدالله كريسته، وظهور جريدة حائطية تطورت فيما بعد إلى نشرة على آلة الكاتبة ثم إلى مجلة «الطفل» التي تعد أول مجلة للطفل الليبي العام 1959 ثم تحولت إلى «الجيل الصاعد» للناشئة حتى انتهت الي مجلة «الرواد» الأدبية. 

وتطرقت الكاتبة إلى زوايا اهتمت بالطفل الليبي في الصحف بداية بزاوية «صحيفة التلميذ» في صحيفة «بريد برقة» عام 1925، ثم ظهور سلسلة «اسمع يا بني» في صحيفة «طرابلس الغرب» مطلع العام 1958، ولاحقاً خصصت صفحات للأطفال في عدد من المجلات منها «طلائع الفاتح» و«جيل التحدي» كما تواصلت زوايا الصغار في صحف الكبار عبر مطبوعات «الفجر الجديد»، و«أخبار المدينة»، و«المنتدى العربي»، و«الشط»، وغيرها.

الأسطى: صحافة الأطفال في ليبيا لا زالت متعثرة 
وفيما يخص صحافة الأطفال أوضحت الكاتبة أن أول ظهور لها في ليبيا عام 1995 بعنوان «براءة» ثم توقف بعد صدور أربعة أعداد فقط، تلاها «البراعم» عام 2007 و«ريفو» عام 2011 و«أطفالنا» عام 2013.

ودونت الأسطى جملة من الملاحظات، منها أن صحافة الأطفال في ليبيا لا زالت متعثرة رغم كثرة عددها، وتفتقر إلى الهدف والرسالة، والأهم التخطيط المسبق قبل الإصدار، واكتفاء أغلب المجلات بالتوسع في نشر القصص المصورة على حساب المادة والمضمون، إضافة إلى غياب المعايير اللغوية، وتشمل الأسلوب والمفردات.

الصحفي وليد بن دلة مدير المحاضرة عن المجلات الليبية بدار الفقيه حسن، في 28 نوفمبر 2023. ( بوابة الوسط)
الصحفي وليد بن دلة مدير المحاضرة عن المجلات الليبية بدار الفقيه حسن، في 28 نوفمبر 2023. ( بوابة الوسط)
إحدى المجلات الليبية في المعرض المصغر على هامش محاضرة عن المجلات الليبية بدار الفقيه حسن، في 28 نوفمبر 2023.( بوابة الوسط)
إحدى المجلات الليبية في المعرض المصغر على هامش محاضرة عن المجلات الليبية بدار الفقيه حسن، في 28 نوفمبر 2023.( بوابة الوسط)
الكاتبة والباحثة أسماء الأسطى أثناء المحاضرة التي أقيمت بدار الفقيه حسن، في 28 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
الكاتبة والباحثة أسماء الأسطى أثناء المحاضرة التي أقيمت بدار الفقيه حسن، في 28 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
إحدى المجلات الليبية في المعرض المصغر على هامش محاضرة عن المجلات الليبية بدار الفقيه حسن، في 28 نوفمبر 2023.( بوابة الوسط)
إحدى المجلات الليبية في المعرض المصغر على هامش محاضرة عن المجلات الليبية بدار الفقيه حسن، في 28 نوفمبر 2023.( بوابة الوسط)
إحدى المجلات الليبية في المعرض المصغر على هامش محاضرة عن المجلات الليبية بدار الفقيه حسن، في 28 نوفمبر 2023.( بوابة الوسط)
إحدى المجلات الليبية في المعرض المصغر على هامش محاضرة عن المجلات الليبية بدار الفقيه حسن، في 28 نوفمبر 2023.( بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر
الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية

الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»

الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023

أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»

«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف

«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف
منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة بالصين

منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة ...
مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»
عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل

معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة ...
«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في أحد أنفاق غزة

«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في...
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«نوستالجيا عبدالمنعم بن ناجي» في ضيافة بيت اسكندر للفنون
«نوستالجيا عبدالمنعم بن ناجي» في ضيافة بيت اسكندر للفنون
«أغنية النبي» لبول لينش تحصد البوكر البريطانية
«أغنية النبي» لبول لينش تحصد البوكر البريطانية
دورة استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي مهداة إلى السينما الفلسطينية
دورة استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي مهداة إلى السينما ...
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام ...
الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي......
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي...
المزيد
تحت عنوان «غدا سيزهر الليمون» انطلاق المهرجان الوطني الثاني عشر للفنون المسرحية
تحت عنوان «غدا سيزهر الليمون» انطلاق المهرجان الوطني الثاني ......
«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون
«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب ......
ألبوم دوللي بارتون الجديد في صدارة ترتيب «بيلبورد»
ألبوم دوللي بارتون الجديد في صدارة ترتيب «بيلبورد»...
الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية...
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام ......
المزيد