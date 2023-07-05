معرض لتنمية مواهب الأطفال الثقافية في دار الفقيه الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، يومي الأحد والإثنين المقبلين، المعرض التشكيلي المدرسي للطفل «مدرسة الشهداء العالمية I.S.M للأطفال»، دعمًا لتنمية المواهب وفتح آفاق جديدة لفن الطفل.

ويقام المعرض بدار الفقيه حسن في العاصمة طرابلس الساعة الخامسة مساءً، بحسب منشور للجمعية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت الجمعية إن المعرض يهدف إلى دعم ثقافة الطفل وتنمية مواهبه الجمالية، حيث سبق أن قدمت مدرسة الشهداء العالمية دعوة للجمعية لحضور المعرض القيم للطفل، وبدورها أرتأت الجمعية نقله إلى براح آخر لعرضه بشكل أوسع ولحضور أكبر وفتح آفاق جديدة لفن الطفل.