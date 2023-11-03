ميسي إليوت وجورج مايكل بين كوكبة نجوم تدخل قاعة مشاهير الروك

القاهرة - بوابة الوسط

تحتفي قاعة مشاهير الروك أند رول «روك أند رول هال أوف فايم»، اليوم الجمعة، بوافدين جدد إليها، أبرزهم ميسي إليوت، والراحل جورج مايكل، ضمن لائحة عام 2023 من المنضمين إلى هذا المحفل البارز، بالإضافة إلى مغنية موسيقى الروك التجريبية كيت بوش، وفرقة «ريج أغاينست ذي ماشين»، وأيقونة موسيقى الكانتري ويلي نيلسون، ومغنية الروك شيريل كرو، وفرقة موسيقى «آر ان بي» «ذي سبينرز».

سيحصل شاكا خان وآل كوبر وبيرني توبين على جوائز التميز الموسيقي المقدمة من هذا المحفل، وفي الوقت نفسه، سيجري تقديم «دي جي كول هيرك» و«لينك راي» باعتبارهما «مؤثرين»، فيما سيحصل دون كورنيليوس، المؤلف الراحل للبرنامج التلفزيوني الشهير «سول تراين»، على تكريم مخصص لغير الفنانين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وستكرم قاعة المشاهير الواقعة في كليفلاند، والتي استطلعت آراء أكثر من ألف شخص من الموسيقيين والمؤرخين والعاملين في القطاع للمساعدة في عملية الاختيار، الأعضاء الجدد في حفل موسيقي يزخر بالنجوم في مركز باركليز في بروكلين.

وتعتمد المؤسسة في الآونة الأخير تعريفاً للروك لا يتمحور على النوع الموسيقي بمقدار التركيز على الروحية الفنية، مع ضمها عدداً من نجوم الراب والبوب وموسيقى آر أند بي والكانتري.

وأكد رئيس قاعة المشاهير جون سايكس سابقاً أن مجموعة الموسيقيين هذا العام «تعكس تنوع الفنانين والأصوات التي تحدد موسيقى الروك آند رول»، مشيراً إلى أنها تتزامن مع عام مهم يُحتفل فيه بالذكرى الخمسين لنشوء موسيقى الهيب هوب، والعيد التسعين لأيقونة الكانتري ويلي نيلسون.

ميسي إليوت أول مغنية هيب هوب تنضم لقاعة المشاهير

وستصبح إليوت أول امرأة في موسيقى الهيب هوب تدخل المتحف الشهير، ونجحت صاحبة الأغنيتين الضاربتين «لوز كونترول» و«غيت يور فريك أون»، في دخول المتحف منذ العام الأول لاستيفائها الشروط اللازمة لذلك، ويمكن إدخال الفنانين هذا الموقع المرموق بعد 25 عاماً على أول إصدار موسيقي تجاري لهم، وستتولى زميلتها نجمة الراب كوين لطيفة تتويج إليوت، التي وصفت التكريم بأنه «نعمة»، وذلك في مقابلة مع برنامج «غود مورنينغ أميركا» على قناة إيه بي سي.

ولفتت إليوت إلى أن هذا التكريم ذو أهمية خاصة، بفعل تزامنه مع ذكرى سنوية هامة لموسيقى الهيب هوب، وقالت «بغض النظر عما يقوله الناس، فإن عالم الهيب هوب يتمتع بخصوصية وفرادة».

وتعد قاعة مشاهير الروك آند رول إحدى ركائز صناعة الموسيقى، وعملت في السنوات الأخيرة، مثل أكاديمية التسجيل «ريكوردينغ أكاديمي» القائمة على جوائز غرامي، على تجديد صورتها بعد انتقادات طويلة أخذت عليها هيمنة الذكور والبيض.

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وتضم القاعة فنانات بارزات من أمثال ويتني هيوستن وأريثا فرانكلين ومادونا، لكن النساء يمثلن أقل من 100 من بين ما يقرب من ألف عضو في القاعة منذ العام 1986.

وعادت مشكلة صورة قاعة المشاهير هذه إلى الواجهة في وقت سابق من هذا العام، عندما أدلى جان وينر، أحد أعضاء مجلس إدارة القاعة والمشارك في تأسيسها، بتعليقات اعتبرت مهينة تجاه النساء والأشخاص ذوي البشرة الملونة، والتي نشرتها جريدة نيويورك تايمز خلال مقابلة حول كتابه «ذي ماسترز».

وتحدث وينر البالغ 77 عاما، والذي شارك في تأسيس مجلة رولينغ ستون عام 1967، عن سبعة رجال بيض من بينهم ميك جاغر وبروس سبرينغستين في كتابه.

«فلاسفة موسيقى الروك»

وردا على سؤال حول غياب النساء والأشخاص ذوي البشرة الملونة، قال وينر إن أحداً من أفراد هاتين الفئتين لم ينجح في أن يكون من «فلاسفة موسيقى الروك».

واعتُبرت هذه التعليقات على نطاق واسع بأنها عنصرية ومتحيزة جنسياً، وسرعان ما استُبعد وينر من مجلس إدارة القاعة.

شغل وينر حتى عام 2020منصب رئيس مؤسسة «روك هال»، وهو المنصب الذي تولاه جون سايكس بعد ذلك، وفي مقابلة أجريت مع ألأخير، أكد سايكس على الجهود المبذولة «لتحديث هيئة التصويت العامة» من أجل أن «تعكس الفنانين المؤهلين» للقاعة.

وقال لجريدة نيويورك تايمز «أريد أن أتأكد من أن هيئة التصويت شابة ومتنوعة بما يكفي لاتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة بشأن من يجب إدخاله إلى القاعة»، وذكّر سايكس بالنساء اللواتي جرى اختيارهن في السنوات الأخيرة، بمن فيهن بوش وإليوت وكرو هذا العام، وقال «علينا أن نبذل جهداً أفضل، لكننا نحرز تقدماً».

أما بالنسبة للتعريف المتغير باستمرار لموسيقى الروك، فقد فسر سايكس هذه الموسيقى بأنها «ما يحرك ثقافة الشباب».

وقال سايكس إن موسيقى الروك آند رول هي النوع الموسيقي الذي «يبدي هوساً فيه شاب يبلغ 16 عاماً»

ويشار إلى أن ديزني ستقوم ببث الحدث مباشرا، بدءا من الساعة 20,00 (00,00 ت غ).