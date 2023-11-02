تكريم الفائزين بجوائز معرض الشارقة للكتاب 2023

القاهرة - بوابة الوسط

كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أمس الأربعاء، الفائزين بجوائز الدورةالـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023،

وكذلك جرى تكريم المتوجين في الدورة الـ15 من «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، خلال حفل خاص ضمن فعاليات الحدث، وفقا لـ«وام».

حصلت رواية «حدث في صبيا» للكاتبة د. سعاد العريمي، إصدار جائزة فئة أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية، وفاز كتاب «المرأة في المثل الشعبي الإماراتي… قراءة ثقافية للخطاب الشعبي» للكاتبة د. عائشة أحمد الغيص، إصدار «الظبي للنشر»، بفئة أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات.

- تكريم المفكر إبراهيم الكوني في افتتاح «الشارقة للكتاب»

- معرض الشارقة الدولي للكتاب يستضيف الإعلامي المصري باسم يوسف

- «الشارقة الدولي للكتاب» يحتفي بمرور 30 عاما على إصدار «ذاكرة الجسد»

وفي فئة أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي فذهبت لديوان «الغاسق» للشاعرة نجاة الظاهري، وأما جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى فذهبت لرواية «معزوفة صماء» للكاتبة منى عبد القادر العلي.

وفازت رواية «باب الوادي» للروائي أحمد طيباوي، بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية.

جائزة أفضل كتاب أجنبي

وعلى مستوى «جائزة أفضل كتاب أجنبي»، حصد كتاب «مغامرة الأندلس» (An Andalus Adventure) للكاتبة سيادا جالالي، كأفضل كتاب أجنبي خيالي، في حين فاز كتاب «كيان مطلق – مذكّرات» (Unbounded - AMemoir) للكاتبة هدى الغصن، بفئة أفضل كتاب أجنبي واقعي.

وعلى صعيد جوائز دور النشر، حصدت دار «ملامح للنشر والتوزيع» بفئة أفضل دار نشر محلية، وفازت «الدار المصرية اللبنانية» من جمهورية مصر العربية بفئة أفضل دار نشر عربية، في حين حازت دار «أو إم بوكس أنترناشيونال» (OM Booksinternational) من الهند على فئة أفضل دار نشر أجنبية.

و أكدت خولة المجيني، المنسق العام للمعرض أن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب باتت منصة تتطلع إليها كبرى دور النشر ونخبة الأدباء والكتّاب في كل أنحاء العالم، مستهدفة مجمل العاملين في صناعة الكتاب، من مؤلفين إماراتيين وعرب وأجانب ومترجمين ودور نشر.

فئة الطفولة المبكرة

وجرى تكريم كتاب «مشاعر...مشاعر» للكاتبة فاطمة السعدون من السعودية، رسوم الفنانة إيمان عبدالحمید من السعودية، لفوزه في فئة الطفولة المبكرة، وتكريم كتاب «فيل على إصبعي»، للكاتب والرسام عبدالله الشرهان، إصدار دار من دولة للفوز في فئة الكتاب المصور.

وفي فئة الكتاب ذي الفصول كان التكريم من نصيب كتاب «تدميرالعالم في 46 ثانية» للكاتبة ميس داغر، رسوم محمد الحموي، إصدار «دار الياسمين للنشر» من الأردن، فيما تم تكريم كتاب «حلق مريم» للكاتبة رانيا بده، رسوم آية خميس، إصدار «دار نشرنهضة مصر» في فئة كتب اليافعين.

وتم تكريم كتاب «غناء الماء» للكاتب مهند العاقوص ورسوم مليحة أحمدي وإصدار «دار نورالمعارف للنشر والتوزيع» في مصر، للفوز بفئة كتاب الشعر.

وعبرت مروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عن شكرها للشركة الداعمة للمبادرات الثقافية.. وقالت: "رحلتنا كانت طويلة لكنها كانت ممتعة، لأن رفقاءنا في الطريق كانوا كثراً، وفي مقدمتهم هيئة الشارقة للكتاب، التي فتحت لنا أبواب المشاركات الخارجية، من خلال ما توفره لنا من منصة للتعريف بالجائزة في المحافل العربية والإقليمية والعالمية، في مختلف مشاركات الهيئة حول العالم، وهو ما جعلنا في الدورات الأخيرة نستقبل ترشيحات حتى من دول غير ناطقة بالعربية».