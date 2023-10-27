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معرض الشارقة الدولي للكتاب يستضيف الإعلامي المصري باسم يوسف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 06:56 مساء
معرض الشارقة الدولي للكتاب يستضيف الإعلامي المصري باسم يوسف
صورة مدمجة تجمع الإعلامي المصري باسم يوسف وشعار معرض الشارقة الدولي للكتاب، 26 أكتوبر 2023. ( موقع 24)
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يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، يوم الجمعة المقبل، الإعلامي الساخر والطبيب المصري باسم يوسف، في جلسة حوارية.

وأفاد موقع «24» الإماراتي أن يوسف سيوقع خلال الحوارية كتابًا جديدًا بعنوان «نادية في مغامرة ساحرة».

ويحكي الكتاب قصة فتاة تحب جمع الدمى وتدافع عن تاريخ حضارتها المصرية، على الرغم من هجرتها مع عائلتها في سن السادسة إلى أميركا.

وتنطلق الجلسة ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في إطار سعي المعرض إلى تقديم برنامج واسع يشمل فعاليات ثقافية وفنية متنوعة. 

من أشهر الإعلاميين العرب
يعد باسم يوسف واحداً من أشهر الإعلاميين العرب، وقبل أن يتدول الجمهور اسمع كإعلامي ساخر في مصر أولا إبان ثورة 2011 في مصر، ولاحقاً في أوروبا وأميركا، كان باسم جراح قلب متخصصاً حيث تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة العام 1998، وعمل جراحاً لمدة 13 عاماً، ثم انتقل إلى الإعلام، وأطلق أول برنامج له على اليوتيوب بعنوان (The B + Show)، والذي حقق نجاحاً كبيراً أسهم في انتقاله إلى التلفزيون في العام 2012.
يذكر أن يوسف زميل مقيم في معهد هارفارد للسياسة، حيث يقوم بإلقاء محاضرات وورش عمل.

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اختارت مجلة «تايم» الأميركية باسم يوسف عام 2013، كواحد من أكثر مئة شخصية مؤثرة في العالم، كما ظهر في عدة برامج عالمية، منها «ذا ديلي شو» مع جون ستيوارت، و«ذا ليت شو» مع ستيفن كولبير.

أطلق يوسف قناة خاصة به على اليوتيوب تحت اسم (Plant B TV)، حرص فيها على تثقيف جمهوره وتوعيته بأهمية التغذية والصحة، اعتمد فيها على خلفيته الطبية والإعلامية لإنشاء محتوى هادف بطريقة مبسطة، كما شارك في عدة حملات خيرية وإنسانية، مثل حملة «لا تغض بصرك» لدعم المكفوفين، وحملة «أطفالنا أمانة» لمكافحة العنف ضد الأطفال، وحملة «لا للتحرش» لمواجهة التحرش الجنسي. 

 باسم في مواجهة بيرس
وحققت مؤخراً حلقة ظهر فيها مع الإعلامي بيرس مورغان خلال برنامجه الشهير «أرصفة غير مركزية» (PiersUncensored) الذي يعرض على قناة «فوكس نيوز» و«قناة سكاي نيوز»، ملايين من المشاهدات، وناقشا خلال الحلقة الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتصدر اللقاء، الذي وصفه الكثيرون بـ«الاستثنائي»، عناوين الصحافة العربية والغربية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بيرس على حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقًا، «15 مليون مشاهدة لحواري مع باسم يوسف يجعله أعلى اللقاءات مشاهدة منذ بداية إطلاق البرنامج».

ومن المتوقع حسب تصريحات الطرفين، اجتماعهما في حلقة أخرى « في خلال الأايام القادمة» .

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