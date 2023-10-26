  • Alwasat News
Atwasat

جريدتان فرنسيتان تعتزمان استخدام «تشات جي بي تي» لتصحيح المقالات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 01:46 مساء
جريدتان فرنسيتان تعتزمان استخدام «تشات جي بي تي» لتصحيح المقالات
صور تعبيرية تمثّل أداة المحادثة القائمة على الذكاء الصناعي «تشات جي بي تي». (أ ف ب)
alwasat radio

تعتزم جريدتا «ليست ريبوبليكان» و«فوج ماتان» اليوميتان في شرق فرنسا، استخدام برنامج «تشات جي بي تي» «لأهداف محددة مرتبطة بالتدقيق اللغوي وتصحيح المحتوى الذي يكتبه المراسلون المحليون»، على ما أفادت الأربعاء مجموعة «إيبرا» التي تملكهما.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة صحفية فرنسية أنّها تستخدم الذكاء الصناعي التوليدي في عمل قسم التحرير لديها. وتُعدّ «إيبرا» صاحبة الصدارة بين المجموعات الصحفية اليومية المناطقية وتضمّ تسع جرائد تغطّي 23 منطقة في شرق فرنسا، حسب وكالة «فرانس برس».

ويُفترض أن يجرى توضيح الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة لممثلين عن الموظفين، قبل المباشرة في تنفيذها خلال الأسابيع التالية. وأكّدت الإدارة أنّ استخدام «تشات جي بي تي» لن يؤثّر على توظيفهم في الجريدتين.

على غرار أدوات التصحيح الإملائي
وأوضح مدير الجريدتين العام كريستوف مايو أن «وصول الذكاء الصناعي التوليدي إلى الكتابة والتحرير مسألة لا مفرّ منها»، مضيفاً «يتمثل هدفنا في استباق ذلك من خلال اختبار الأدوات المتاحة في عمليات معالجة المعلومات لدينا».

وأضاف في بيان تلقّته وكالة «فرانس برس» «على غرار أدوات التصحيح الإملائي التي يستخدمها الصحفيون منذ سنوات في مكاتب التحرير لدينا، سنختبر في هذه الحالة وظائف «تشات جي بي تي» المكتبية».

-تحذير: «شات جي بي تي» قد يُستخدم للمساعدة في شن هجمات إلكترونية
-الذكاء الصناعي ينشر القلق في مجال الأدب

وأكدت نقابة الصحفيين، في بيان، أنها «لن تترك مفاتيح المعلومات لأجهزة الكمبيوتر»، مشددةً على أنّ «المواثيق المتعلقة بأخلاقيات الصحافة لم تصبح غير عصرية وينبغي فرضها على الذكاء الصناعي»، مضيفة «هذا موضوع غير قابل للنقاش».

وأشارت إدارة الجريدتين إلى أن «اختيار الأخبار والتسلسل الهرمي للمعلومات والتدقيق اللغوي النهائي والتحقق من صحة الأخبار، ستبقى كلّها من مسؤوليات الصحفيين العاملين في أقسام التحرير».

وتعتمد فترة اختبار «تشات جي بي تي» على النتائج التي سيجرى الحصول عليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب والمحاباة

تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب ...
حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023

حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023
شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة

شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة
إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»

إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تمثال «ذي روك» يعود إلى متحف الشمع في باريس بعد تعديل لون البشرة.
تمثال «ذي روك» يعود إلى متحف الشمع في باريس بعد تعديل لون البشرة.
مدحت العدل يدعو الفنانين العرب للمشاركة في أوبريت «الحلم العربي»
مدحت العدل يدعو الفنانين العرب للمشاركة في أوبريت «الحلم العربي»
واحد من كل أربعة أفلام تتولّى إخراجه امرأة
واحد من كل أربعة أفلام تتولّى إخراجه امرأة
المغنية الأميركية كيلاني: إيمان المسلمين في ظل هذا الألم أبهرني
المغنية الأميركية كيلاني: إيمان المسلمين في ظل هذا الألم أبهرني
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما...
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء...
الفنانة التشكلية السعودية دنيا صالح الصالح
الفنانة التشكلية السعودية دنيا صالح الصالح...
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة ......
«ترميم الذاكرة» في ضيافة دار الفنون
«ترميم الذاكرة» في ضيافة دار الفنون...
المزيد
معرض الشارقة الدولي للكتاب يستضيف الإعلامي المصري باسم يوسف
معرض الشارقة الدولي للكتاب يستضيف الإعلامي المصري باسم يوسف...
«الشارقة الدولي للكتاب» يحتفي بمرور 30 عاما على إصدار «ذاكرة الجسد»
«الشارقة الدولي للكتاب» يحتفي بمرور 30 عاما على إصدار «ذاكرة......
وزارة الثقافة تناقش «ثقافة التعامل مع الكوارث الطبيعة» في ندوة علمية بطرابلس
وزارة الثقافة تناقش «ثقافة التعامل مع الكوارث الطبيعة» في ......
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة...
المغنية الأميركية كيلاني: إيمان المسلمين في ظل هذا الألم أبهرني
المغنية الأميركية كيلاني: إيمان المسلمين في ظل هذا الألم ......
المزيد