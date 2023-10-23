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المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي قُتل على يد بستاني كان يعمل لديه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 02:23 مساء
المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي قُتل على يد بستاني كان يعمل لديه
المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي وزوجته وحيدة محمدي فرا في طهران الأول من يوليو 2015. (أ ف ب)
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أعلن القضاء الإيراني، اليوم الإثنين، أن بستانيا كان يعمل لدى داريوش مهرجوئي قتل المخرج الإيراني وزوجته طعنا بسكين في 15 أكتوبر، بسبب خلافات مالية.

وقال رئيس السلطة القضائية في مقاطعة ألبرز القريبة من طهران حسين فاضلي هاريكندي، إن «المشتبه فيه الرئيسي كان بستانيا في فيلا مهرجوئي وكان غاضبا منه لأسباب مالية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن المخرج كان يدين بـ300 مليون ريال (نحو 635 دولارا) لموظفه السابق.

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وقُتل المساهم في شهرة السينما الإيرانية حول العالم ومخرج فيلم «البقرة» العام 1969، عن عمر ناهز 83 عاما مساء السبت، مع زوجته وحيدة محمدي فر، وهي كاتبة سيناريو تبلغ 54 عاما، داخل منزلهما في كرج غربي العاصمة الإيرانية.

ويتهم أربعة أشخاص في هذه الجريمة، كانوا داخل الفيلا قبل أن يُقدم البستاني على ضرب مهرجوئي وطعنه في رقبته بينما كان المخرج يشاهد التلفاز. وقُتلت زوجته في غرفة نومها، وفق القضاء.

واستبعد وزير الداخلية أحمد وحيدي وجود أي صلة بين مقتل مهرجوئي وسلسلة اغتيالات طالت مثقفين معارضين في نوفمبر 1998 ارتكبتها الشرطة السرية في البلاد.
 

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