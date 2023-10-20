ألبوم جديد لفرقة «رولينغ ستونز»: تجديد الشباب وضربة تسويق

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر فرقة «رولينغ ستونز»، اليوم الجمعة، في حدث منتظر منذ فترة طويلة، ألبوم «هاكني دايمندز» وهو أول ألبوم مسجل لها في الأستوديو يحتوي على أغنيات أصلية منذ 2005 بتوقيع نجوم مثل ليدي غاغا وبول مكارتني وستيفي ووندر.

يذكر أن آخر ألبوم بأغان أصلية لهذه الفرقة الأسطورية التي ظهرت قبل 61 كان عام 1978 مع «سام غيرلز» والكلاسيكي «بيست أوف بيردن»، حيث يقول فيليب مانوفر ناقد موسيقى الروك الفرنسي والمتابع لشؤون الفرقة البريطانية الشهيرة «منذ سام غيرلز، أصدرت فرقة ستونز ألبومات بشكل سريع بعض الشيء»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

الألبوم الجديد هو الرابع والعشرون في الأستديو، والأول مع أغان أصلية منذ 18 عاما، ويتألف من 12 أغنية، بحسب ميك جاغر، بينها أغنية منفردة ستُطرح لأول مرة بعنوان «أنغري»، لكنه لا يبلغ مستوى «بِغارز بانكت» عام 1968 و«لِت إت بليد» سنة 1969 و«إكزايل أون مين ستريت» في 1972،

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الحدث البارز، اليوم الجمعة، أيضا هو قيام بول مكارتني، أحد أعمدة فريق البيتلز، بعزف الباس لأول مرة مع فرقة ستونز في أغنية «بات ما هيد أوف»، سيضع أوتارًا أقوى على هذه المقطوعة التي قدمها ميك جاغر بسرعة على أنها «بانك» خلال نشرة «فرانس 2» التلفزيونية.

إعادة تواصل وشراكة

ما عرف بالتنافس بين رولينغ ستونز وبيتلز وهي ضربة تسويق لم يكن موجودًا على الإطلاق، قدم بول مكارتني وجون لينون أغنية فرقة ستونز «وي لاف يو» عام 1967، وأكد جاغر (80 عاما) «بول وأنا كنا دائمًا صديقين»، في حديث مع «فرانس 2».

وقال كيث ريتشاردز، البالغ 79 عامًا، لصحيفة تلغراف البريطانية «اذا كان بإمكانك إضافة أحد أعضاء فريق البيتلز إلى أغنيتك، فيجب القيام بذلك» مضيفًا «لقد كنا على الدوام أعز الاصدقاء».

يمكن سماع مساهمة مكارتني، وكذلك صوت ليدي غاغا في أغنية «سويت ساوندس أوف هيفن» المستوحاة من الإنجيل، رغم أنه يجب عدم القيام بمقارنة متسرعة مع مغنية السول ميري كلايتون التي شاركت في المقطوعة الرائعة «غيمّي شِلتر» عام 1969.

لكن وجود أغنية «سويت ساوندس أوف هيفن» لستيفي ووندر ضمن الموسيقى يترك شكوكا، تماما مثل عزف إلتون جون على البيانو في أغنية (يمكن سماع أكثر عازف الساكسفون جيمس كينغ، وهو موسيقي أقل شهرة)، بينما تكون لمسة السير إلتون مسموعة أكثر في برنامج «لايف باي ذي سوورد».

يقول فيليب مانوفر عن سبب استذدعاء نجوم آخرين «إنها طريقة لإعادة التواصل مع مجموعة موسيقيين موجودة في ألبومات ستونز العظيمة».

ظلّ تشارلي عازف الدرامز

رصدت أيضا لمسة المنتج أندرو وات (جاستن بيبر، دوا ليبا، وغيرهما)، الذي استدعى أسماء رفيعة المستوى مثل داف ماكاغان «غانز إن روزس» أو تشاد سميث «رد هوت تشيلي بيبرز».

يلعب جاغر وريتشاردز وحدهما أغنية «رولينغ ستون بلوز» في ختام الألبوم والتي تستعيد «رولين ستون» (1950) لمادي ووترز، مثل العودة إلى الأصول، عندما قام هؤلاء الموسيقيون المتدربون بالتأليف معًا في مطبخ شقتهم الأولى المتهالكة في لندن في 102 إديث غروف، لكن ما يثير تأثر وحزن الجماهير، هو أغنيتا «مٍس إت آبّ» و«لايف باي ذي سوورد»، المقطوعتان المكتوبتان في عام 2019، بمشاركة تشارلي واتس، عازف الدرامز التاريخي لفرقة ستونز والذي توفي في 2021 عن 80 عاما، على أجزاء الدرامز الأخرى هناك ستيف جوردان.

وقال ريتشاردز في برنامج «ذي هاورد ستيرن شو» في الولايات المتحدة «عندما أخرج من غرفتي، أول ما أراه هو صورة تشارلي في درج منزلي، أحييه دائما في الطريق».

بغض النظر عن كيفية استقبال الجمهور لهذا الألبوم، فإن طول عمر أعضاء الفرقة يدخلهم التاريخ، ويخلص فيليب مانوفر إلى القول «منذ أن كنت صغيرا، أعيش في عالم فيه الشمس والقمر ورولينغ ستونز».