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تأجيل مهرجان فلسطين الوطني للمسرح حتى إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 04:37 مساء
تأجيل مهرجان فلسطين الوطني للمسرح حتى إشعار آخر
صورة توضح جانب من الأضرار التي لحقت بمدينة غزة إثر العدوان الإسرائيلي. (فيسبوك)
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أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية تأجيل مهرجان فلسطين الوطني للمسرح في دورته الرابعة، والذي كان مقررًا إقامته في الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان نشرته الوزارة، وكذلك إدارة مهرجان فلسطين الوطني للمسرح على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نظرًا للعدوان الوحشي الغاشم الذي يشنه جيش الاحتلال على أهلنا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا ومقومات حياتنا وإنسانيتنا في قطاع غزة الأشم، فقد تقرر تأجيل الدورة الرابعة لمهرجان فلسطين الوطني للمسرح لحين إشعار آخر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وأمنيات الشفاء العاجل للجرحى».

تضرر متحف القرارة الثقافي
ومنذ بدء العدوان على غزة جرى استهداف المنازل والمساجد، وقتل آلاف الأبرياء وتدمير البيوت ما ألحق أضرارا بمتحف القرارة الثقافي الذي بُنى منذ العام 1958، حيث تسبب أحد الانفجارات في تحطم معظم أجزاء المتحف من الداخل، وتصدع الأسقف، وتهشم الزجاج الخارجي للمبنى التراثي، وتحطم فاترينات عرض المقتنيات الأثرية، كما نتج عن التفجير تهشم العديد من المقتنيات. 

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مؤسسات وجهات ثقافية ودور نشر تنسحب من معرض «فرانكفورت الدولي للكتاب»

يذكر أن وزارة الثقافة الفلسطينية دانت تشجيع معرض «فرانكفورت الدولي للكتاب» لآلة الحرب الإسرائيلية وانحيازها الكامل لعدوانية الاحتلال تجاه الأبرياء في غزة.

ودعت الوزارة الكتّاب والأدباء الفلسطينيين والعرب والأصدقاء في العالم إلى تعرية الادعاءات التي تروّجها آلة الإعلام الصهيونية وأبواقها في الغرب والانحياز إلى رواية الحق والحقيقة.

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