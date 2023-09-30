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الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للترجمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 03:05 مساء
الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للترجمة
صورة تعبيرية عن الترجمة، للرسامة ناديا ديز جرانا. (موقع الأمم المتحدة)
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«يُراد باليوم الدولي للترجمة إتاحة الفرصة للإشادة بعمل المتخصصين في اللغة، الذين يلعبون دورًا مهمًا في التقريب بين الدول، وتسهيل الحوار والتفاهم والتعاون، والمساهمة في التنمية وتعزيز السلام والأمن العالميين».

بتلك البداية هنّأ الموقع الرسمي للأمم المتحدة المترجمين في بيان مرفق بفيديو جاء فيه «نتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة اليوم الدولي للترجمة، موظفو اللغات في جميع أنحاء العالم يساعدون في جمع العالم معا، إنهم أبطال الدبلوماسية المجهولون، والمترجمون التحريريون الشفهيون، ومدونو المحاضر الحرفية»

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وأضاف «يعمل المئات منهم في الأمم المتحدة (نيويورك، وجنيف، وفيينا، ونيروبي)، يقومون طوال العام بتحرير ملايين الكلمات وترجمتها، والترجمة الفورية لآلاف الاجتماعات باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة»، وأكد البيان «نحتفل بموظفي اللغات الذين يعملون خلف الكواليس، ونشيد بمساهمتهم الفريدة في تيسير الحوار والتفاهم، وتعزيز السلام والتنمية المستدامة»

تايع البيان «إن نقل العمل الأدبي أو العلمي، بما في ذلك العمل الفني، من لغة إلى لغة أخرى، والترجمة المهنية، بما في ذلك الترجمة المناسبة والتفسير والمصطلحات، أمر لا غنى عنه للحفاظ على الوضوح والمناخ الإيجابي والإنتاجية في الخطاب العام الدولي والتواصل بين الأشخاص»، وأكد على أن «تعدد اللغات عامل أساسي في الاتصال المنسجم بين الشعوب، كما تعتبره الجمعية العامة للأمم المتحدة قيمة أساسية للمنظمة. ومن خلال تعزيز التسامح، يضمن تعدد اللغات المشاركة الفعالة والمتزايدة للجميع في عمل المنظمة، وكذلك زيادة الفعالية والأداء الأفضل والشفافية المحسنة».

نشوء فكرة تخصيص يوم للاحتفاء بالترجمة
وأطلق الاتحاد الدولي للمترجمين فكرة الاحتفاء بـ«اليوم العالمي للترجمة» منذ العام 1991، كمناسبة لإظهار التعاون بين المترجمين في أنحاء العالم، ولتعزيز أهمية الترجمة وأعمال المترجمين، ثم تجاوبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مع هذا الطرح واعترفت بهذا اليوم واحتفت به للمرة الأولى في 30 سبتمبر من العام 2017.

وعن أهمية وجدوى الاحتفاء به وتخصيص يوم دولي للترجمة، قال المترجم المصري كمال المصري، إنه «يسهم في تعاضد المترجمين في جميع أنحاء العالم، ولتعزيز مهنة الترجمة في مختلف الدول، وتعتبر الاحتفالية فرصة لعرض مزايا هذه المهنة التي تزداد أهمية يوماً عن الآخر في عصر العولمة».

واختير يوم الثلاثين من سبتمبر لكونه موافقا لعيد القديس جيروم، مترجم الأناجيل الأربعة بتكليف رسمي من بابا الفاتيكان من اللغتين اليونانية والعبرية إلى اللغة اللاتينية.

وجاء في ختام بيان الأمم المتحدة « تظل الترجمة البلسم الذي لا سبيل للاستغناء عنه ضدا على الانكفاء على الذات؛ إذ بدونها سنعيش في مقاطعات محاطة بالصمت، على قول المؤلف الفرنسي الأميركي جورج شتاينر».

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