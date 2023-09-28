المغني الأميركي سبرينغستين يرجئ حفلاته بسبب قرحة في المعدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نجم موسيقى الروك المغني الأميركي بروس سبرينغستين،أمس الأربعاء، إرجاء حفلاته المقررة في الولايات المتحدة هذا العام إلى 2024، في انتظار «التعافي من قرحة في معدته».

وأفاد بيان عبر شبكة «إكس» (تويتر سابقاً) بأن سبرينغستين الذي بلغ لتوه 74 عاماً وسبق أن أعلن تأجيل حفلاته في سبتمبر، «يستمر في التعافي الذي بدأ في الأسابيع الأخيرة من قرحة في المعدة وسيواصل علاجه في ما تبقّى من العام» الجارية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وكتب بروس سبرينغستين عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي «شكراً لجميع أصدقائي والمعجبين على تمنياتهم الطيبة وتشجيعهم ودعمهم»، وأضاف «أنا أتحسن وأتحرق شوقاً لرؤيتكم جميعاً العام المقبل».

أما الكاتب والملحّن والممثل الأميركي ستيفن فان زاندت وهو في الوقت نفسه عازف الغيتار الذي يرافق سبرينغستين، فقد أكّد للوكالة مساء الأربعاء في مانهاتن خلال العرض الأول لفيلم مارتن سكورسيزي الجديد «كيلرز أوف ذي فلاور مون»، أن سبرينغستين «يتحسن يوماً بعد يوم».

الإعلان قريباً عن المواعيد الجديدة

وسيجري الإعلان قريباً عن المواعيد الجديدة للحفلات العام 2024، على أن تبقى تذاكر 2023 صالحة أو يُردّ ثمنها إلى من اشتروها إذا لزم الأمر في غضون 30 يوماً، على ما أشار إليه بيان النجم الكبير.

بدأ سبرينغستين في مطلع العام جولة مع موسيقييه في فرقة «إي ستريت باند»، وسبق أن ألغى حفلتين في أغسطس بسبب «مرض» لم يشِر حينها إلى نوعه.

وفي عام 2023، أحيا «ذي بوس» سلسلة حفلات في الولايات المتحدة وأخرى في أوروبا، قبل أن يعود إلى بلده هذا الصيف، حيث درج سبرينغستين على إحياء حفلات ماراثونية، دامت إحداها أكثر من أربع ساعات في هلسنكي عام 2012.