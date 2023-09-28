عاصفة «دانيال» تكشف عن آثار جديدة بالقرب من درنة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت سيول درنة الجارفة، عن آثار جديدة ظهرت للعيان في موقع قورينا الإغريقي الأثري والمدرج على قائمة اليونيسكو للإرث الثقافي العالمي.

ظهرت تلك الآثار بشكل غير متوقع بعد انحسار مياه الفيضانات، بحسب وكالة «يورونيوز».

يقول د. أحمد عيسى من قسم الآثار بجامعة عمر المختار، «إنه يجب تشكيل لجنة وطنية من الخبراء لتصنيف المعالم الأثرية الجديدة، ووضع خطة لترميم المنطقة».

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وأضاف في تسجيل مصّور «اختفت معالم بفعل الطمي والردم، وظهرت معالم جديدة تحتاج إلى دراسة وتصنيف»، ويؤكد ظهور معالم أثرية في عديد المناطق بالقرب من درنة.