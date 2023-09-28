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عاصفة «دانيال» تكشف عن آثار جديدة بالقرب من درنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 01:05 مساء
عاصفة «دانيال» تكشف عن آثار جديدة بالقرب من درنة
صورة توضح آثار لمعصرة زيتون تعود إلى العصر الإغريقي بوادي الكوف، نشرت بتاريخ 24 سبتمبر. (المصور الليبي علي الساعدي)
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كشفت سيول درنة الجارفة، عن آثار جديدة ظهرت للعيان في موقع قورينا الإغريقي الأثري والمدرج على قائمة اليونيسكو للإرث الثقافي العالمي.

ظهرت تلك الآثار بشكل غير متوقع بعد انحسار مياه الفيضانات، بحسب وكالة «يورونيوز».

يقول د. أحمد عيسى من قسم الآثار بجامعة عمر المختار، «إنه يجب تشكيل لجنة وطنية من الخبراء لتصنيف المعالم الأثرية الجديدة، ووضع خطة لترميم المنطقة».

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وأضاف في تسجيل مصّور «اختفت معالم بفعل الطمي والردم، وظهرت معالم جديدة تحتاج إلى دراسة وتصنيف»، ويؤكد ظهور معالم أثرية في عديد المناطق بالقرب من درنة. 

مدينة  قورينا الأثرية
تأسست مدينة قورينا الأثرية عام 631 قبل الميلاد على يد الإغريق، وشهدت ذروة ازدهارها في القرن الرابع قبل الميلاد مع تطور النشاط الزراعي والتجاري. 
وتتميز المدينة بحماماتها اليونانية، ومعبد زيوس الذي تأسس في القرن الخامس قبل الميلاد، ومعبد أبولو، وغيرها من المعابد. وقد أدرجتها اليونيسكو على قائمة التراث الحضاري العالمي العام 1982.

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