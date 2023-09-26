الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب أثريون وخبراء بإنقاذ المناطق الأثرية التي تضررت في المنطقة الشرقية جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت البلاد في العاشر من سبتمبر الجاري، خصوصًا أن المياه جرفت مدنًا وقرى بسكانها ومبانيها وبنيتها التحتية، ووصلت آثار التدمير إلى الجانب الأثري.

وأكدوا في مداخلات ببرنامج «تغطية خاصة» بقناة «الوسط» (Wtv) ضرورة الاستعانة ببعثات من الخارج في مهمات محددة، مع تأمين هذه المناطق جيدًا لحماية البعثات، وحتى لا تُنهب.

وقال عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي قسم الآثار، د.خالد الهدار، إن ما فاقم الكارثة أن درنة لم تكن مستعدة لها، ولذلك المناطق الأثرية تأثرت تأثيرًا كبيرًا، وقد يكون هذا التأثير غير واضح حاليًا، لكنه سيتضح مع الوقت.

وأضاف الهدار، في مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، أن شحات من مدن التراث العالمي «يونسكو»، تحتاج إلى ترميم بالإضافة إلى أنها تُعاني من انجراف التربة، ويجب تقييم الوضع هناك بشكل سريع بالتعاون بين مصلحة الآثار الليبية وعلماء الآثار في الجامعات الليبية المختلفة والمجتمع المدني.

خطط حماية بشكل عاجل

وتابع الهدار: حتى الآن لم نُقدر حجم الضرر على أرض الواقع بشكل علمي وفعلي، ورغم وصول وفد من طرابلس للمعاينة، فإننا في حاجة إلى مجموعة كبيرة من المتخصصين، على أن تُوضع خطط للحماية بشكل عاجل، فنحن لا نستطيع التعامل مع المواقع بشكلها الحالي في ظل وجود مياه «دانيال»، ومياه الصرف الصحي، ويجب التحكم في حركة المياه داخل المواقع الأثرية بشكل علمي لتفادي أضرارها.

تشكيل لجنة من 50 شخصًا لإجراء مسح شامل

وأشار إلى أن هناك عدة محاولات للإنقاذ قامت بها بعثات إيطالية، لكن نحتاج إلى بعثات وفرق أجنبية أخرى، ومصلحة الآثار ستكوّن لجنة من 50 شخصًا لإجراء مسح شامل للمواقع ومعرفة مدى الأضرار التي لحقت بها.

وأوضح أن هناك أضرارًا كثيرة على التراث الإسلامي في درنة، خصوصًا المسجد العتيق الذي يرجع بناؤه إلى أكثر من 300 عام والذي جُرف بالكامل، وكذلك بيت درنة الثقافي والذي كان الكنيسة الكاثوليكية من قبل، وسوق الظلام، والبياصة الحمراء، وكلها معالم تاريخية جُرفت بالكامل.



وشدد الهدار، على ضرورة توفير عنصر الأمان في الأماكن الأثرية حتى لا تتعرض للنهب، وعلى كل الجهات في الدولة التعاون مع مصلحة الآثار باعتبارها المسؤولة عن المواقع.

خطر من مياه الصرف السوداء

وقال الباحث في تاريخ قورينا القديم، عصام محمد الحاسي، إن هناك أضرارًا كثيرة لحقت بمنطقة شحات وكذلك المنطقة المقدسة، التي بها معالم إغريقية ورومانية وبيزنطية، وللأسف المياه جرفت كل شيء، والضرر الأكبر من مياه الصرف السوداء، التي إذا ازدادت قد تنهار المنطقة بالكامل.

وأضاف في مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، أن هناك إصلاحات من المجلس البلدي، ومرافق منطقة شحات، لكن الأموال لا تكفي.

وعن حماية الآثار في هذه المواقع من النهب، قال الحاسي: إن شرطة الآثار تحميها نهارًا، ونحاول مع بعض الشباب حمايتها ليلًا، وهناك مناطق أخرى نخاف عليها أمنيا مثل المقابر وزيوس وكذلك وادي الغدير.

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وقال المصور علي الساعدي: أؤيد إرسال بعثة دولية في كل المناطق الأثرية، خصوصًا أن مياه العاصفة «دانيال» أظهرت صهريج حمام الأميرات بعدما كان تحت الأرض، كما ظهرت قواعد المدينة، ومعصرة أظن أن تاريخها يعود إلى العهد الإغريقي، ومقابر قديمة.

وتحدث الساعدي في مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، عن إهمال المناطق الأثرية خصوصًا قورينًا، وقال: الدولة تنظر لها كما لو كانت ملاهي.

جسر وادي الكوف بدا أكثر ارتفاعًا

وتابع الساعدي أن جسر وادي الكوف بدا أكثر ارتفاعًا عما كان قبل العاصفة، وتصل الزيادة في الارتفاع إلى أكثر من 6 أمتار.

يشار إلى أن سفير اليونسكو السابق بليبيا، د.حافظ الولدة، قال إن نقص التمويل إحد ىالعقبات أمام مصلحة الآثار لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، كما أنها تفتقد المواد اللازمة لحمايتها، والأضرار ستظهر بشكل أوضح بعد جفاف المياه.

وأضاف أنه لا يوجد استعدادات حتى الآن من مصلحة الآثار لرفع الضرر في القريب العاجل، ولذلك نريد بعثات دولية تتمتع بالاستقلالية والنزاهة، على أن يوفر لها عنصر الأمان.

وأوضح الولدة أنه لا يزال يُجرى التقييم الشامل للأضرار التي لحقت بالآثار، والأضرار البعيدة ستظهر فيما بعد، والآن نستطيع معرفة الأضرار الظاهرة فقط.

سفير يونسكو السابق، د.حافظ الولدة، وعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي قسم الآثار، د.خالد الهدار. 26 سبتمبر 2023 (صورة مثبتة من الفيديو)

مواقع أثرية بشرق ليبيا، درنة. أرشيفية (الإنترنت)

صورة تظهر المياه التي غمرت موقع قورينا نشرتها كلوديا غازيني المتخصصة في الشؤون الليبية عبر حسابها بمنصة «إكس» 17 سبتمبر 2023 (فرانس24)

صورة نشرتها كلوديا غازيني المتخصصة في الشؤون الليبية عبر حسابها بمنصة «إكس» 17 سبتمبر 2023 (فرانس24)