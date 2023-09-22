وزارة االثقافة الأردنية تنعى الفنان خالد الطريفي

القاهرة - بوابة الوسط

نعت وزارة الثقافة الأردنية الفنان والمخرج خالد الطريفي الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاما بعد صراع طويل مع المرض، لتنتهي حياته الحافلة بالإنجاز الفني.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، صدر عن الوزارة، «نتألم لرحيل مبدع وخبير مسرحي، قدم جهده في سبيل خدمة عشاق المسرح وكان معهم على الدوام، فأسهم مع زملائه من المبدعين والرواد في بناء حركة مسرحية أردنية يشار إليها بالبنان»، وفقًا لموقع وزار ة الثقافة.

وأضافت أن الطريفي «أن الفنان الطريفي كان من أصدقاء الوزارة وعلى اتصال بنشاطاتها ومواسمها المسرحية، وبذل كل أنفاسه لخدمة المسرح، وكانت له رؤية ومنهج متميز أحبه حضوره والجمهور الأردني والعربي» معتبرة رحيله خسارة للمشهد الفني والدرامي الأردني كفنان قدير تميز بأعماله التي ما تزال حاضرة في أذهان محبي الفن والدراما والمسرح.

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وقدّمت تعازيها إلى عائلة الفنان وأسرته المسرحية وزملائه في نقابة الفنانين الأردنيين، وتلاميذه وجمهوره المحلي والعربي، «إن عزاءنا هو بمن يسيرون على دربه من الشباب ومبدعي المسرح وممن يقبسون من إبداعاته ورؤيته الفنية ودرايته الإخراجية والتمثيلية، رحيله خسارة للمشهد الفني والدرامي الأردني، كفنان قدير تميز بأعماله التي ما تزال حاضرةً في أذهان محبي الفن والدراما والمسرح».

مسيرة حافلة بإنجاز الفني

ولد الطريفي العام 1955 في مدينة الزرقاء وحصل على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد العام 1979 ثم بدأ منذ 1983 في تدريس فن التمثيل وعمل محاضرا غير متفرغ في الجامعة الأردنية.

شارك بالتمثيل في عدد من المسلسلات التلفزيونية منها «غيوم بلا مطر»، و«طوق الأسفلت»، و«عبور»، وكذلك بعض الأفلام من أبرزها الفيلم الروائي الطويل «بنات عبدالرحمن» والفيلم القصير «إسماعيل»، وأحدثها مشاركته بدور بطولة في مسلسل «زين» الذي انطلق عرضه نهاية العام 2013.

دور نقابي وتكريم محلي وعربي

لعب الفنان الراحل دورًا نقابيًا من خلال عمله في تدريس فن التمثيل بدار الفن، ومحاضرا غير متفرغ في الجامعة الأردنية، كما أشرف على مشاريع التخرج لطلبة المسرح في الجامعة الأردنية، وأدار ورشة وهندسة الفضاء المسرحي في الهيئة العربية للمسرح، وهو عضو رابطة نقابة الفنانين الأردنيين وعضو في هيئتها الإدارية، وعضو في لجان وهيئات ومؤسسات، منها: المجلس الوطني التأسيسي للثقافة والفنون، اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان المسرح الأردني، ونال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الأول العام 1991، كما كرمته مهرجانات مسرحية محلية وعربية.

مجلس النقابة ينعي الطريفي

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين، محمد يوسف العبادي، وكذلك مجلس النقابة، المخرج خالد الطريفي، إذ قال في بيان: «نسأل الله للزميل الفقيد الرحمة والعفو والمغفرة، وأن يجعل اللهم مثواه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأهله وأصدقاءه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما حرصت الفنانة صبا مبارك، على نعي المخرج خالد الطريفي، إذ نشرت صورة تجمعها به، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «يابا.. الله يرحمك يابا.. حبيبي وأبوي وأستاذي خالد الطريفي رحل وتركنا».

ويذكر أن الجنازة ستشّيع اليوم الجمعة من العاصمة الأردنية عمان.