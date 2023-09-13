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رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 09:40 مساء
رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة
الفنانة كريمان. (الإنترنت)
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رحلت الفنانة كريمان، الثلاثاء، عن عالمنا عن عمر ناهز الـ87 عاماً، بعد صراع مع المرض؛ حيث كانت ترقد في آخر أيامها بالعناية المركزة بأحد المستشفيات، وقررت أسرة الفنانة الراحلة إقامة عزاء لها، الخميس، بمسجد الحامدية الشاذلية.

أعلن شيرين، الابن الوحيد للفنانة الراحلة، وفاة والدته النجمة كريمان التي صارعت المرض خلال الفترة الماضية، قائلاً عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :«توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الأسطه، حرم المرحوم النائب محمود أبوالنصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقاً».

وتعد كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل، وقد ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست في مدرسة الليسيه، وظهر حبها للفن في الطفولة؛ حيث عملت في برامج الأطفال مع «بابا شارو»، كما كانت تشارك في المسرح المدرسي.

 فيلم «الحموات الفاتنات» مع كمال الشناوي
كانت بداية كريمان الفنية عام 1953 من خلال فيلم «الحموات الفاتنات» مع كمال الشناوي، وماري منيب، وشاركت بعد ذلك في العديد من الأفلام التي ظهرت من خلالها في دور البنت الشقية.

ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت فيها كريمان «الفانوس السحري»، و«مراتي مدير عام»، و«تمر حنة»، و«الهاربة»، و«سكر هانم»، و«عفريت سمارة»، و«جميلة بوحيرد»، و«معاً إلى الأبد»، و«شاطئ الحب»، كل هذا بالإضافة إلى دورها في فيلم «بنات اليوم» مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، أما آخر أفلامها فكان فيلم «نورا» مع نيللي عام 1967.

 وعلى الرغم من تألق كريمان في مشوارها الفني القصير وتمكنها من تحقيق نجاح وشهرة لافتين للأنظار في فترة قصيرة، إلا أنها ابتعدت فجأة عن الأضواء وبدون إنذار، واختفت هي وأخبارها تماماً.

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