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وارسو تنتقد «بعنف» الفيلم الفائز بجائزة في مهرجان البندقية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 03:34 مساء
وارسو تنتقد «بعنف» الفيلم الفائز بجائزة في مهرجان البندقية
المخرجة البولندية أنييشكا هولاند أثناء تسلمها جائزة لجنة التحكيم في الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي عن فيلمها «غرين بوردر»، في 9 سبتمبر 2023.. (أ ف ب)
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انتقد رئيس الوزراء ورئيس الحزب الحاكم في بولندا، أمس الأربعاء، بشدة فيلم المخرجة البولندية أنييشكا هولاند «غرين بوردر» الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي.

ويتناول الفيلم الذي تبدأ عروضه في بولندا في 22 سبتمبر وضع المهاجرين الوافدين من آسيا والشرق الأوسط، الذين يسعون إلى دخول بولندا بشكل غير قانوني من بيلاروس، وغالباً ما يتصدى لهم حرس الحدود البولنديون بمساعدة الجيش، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وندد زعيم حزب القانون والعدالة القومي ياروسلاف كاتشينسكي خلال اجتماع لحزبه في فروتسواف، بـ«المنشور الدعائي المخزي والمثير للاشمئزاز الذي يشارك في ما يمكن وصفه بصناعة ازدراء بولندا».

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وأضاف كاتشينسكي أن الهدف من هذا الفيلم هو «إهانة الزي (العسكري) البولندي، وإهانة البولنديين، وتصوير الدفاع الصادق عن الحدود البولندية وحدود الاتحاد الأوروبي وكأنه جريمة».

أما رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي فلاحظ أن هذا الفيلم «يعلن بحكم الأمر الواقع تفكيك الجدار على الحدود البيلاروسية»، وهو سياج فولاذي ضخم أقامته الحكومة الحالية للحد من الهجرة غير القانونية.

الدفاع عن سمعة جنود القوات المسلحة
واتخذ وزراء الدفاع والداخلية والعدل الذين اجتمعوا الأربعاء ضمن لجنة الأمن الوطني والدفاع قرارا «للدفاع عن سمعة جنود القوات المسلحة والأجهزة الأخرى التي تحفظ أمن الحدود يومياً».

ويكتسب هذا القرار «أهميته في سياق عرض فيلم من أنييشكا هولاند الذي يهاجم شرف بولندا وسمعتها، وجنود الجيش البولندي، وحرس الحدود وضباط الشرطة البولندية»، بحسب وزير الدفاع ماريوس بلازكزاك في مؤتمر صحفي.

وفرضت محنة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا نفسها كموضوع سياسي طاغٍٍ في مهرجان البندقية، الذي اختتم فعالياته في 9 سبتمبر الجاري.
ودأب كبار السينمائيين الذين تتمحور أعمالهم على المواضيع الاجتماعية والسياسية على تناول مسائل الاندماج في المجتمعات الغربية وكراهية الأجانب،

هولاند: توقفوا عن دفن رؤوسكم في الرمال
ودعت هولاند مخرجة الفيلم الأوروبيين إلى الكف عن «دفن رؤوسهم في الرمل» في مواجهة الوضع على حدودهم، وأوضحت أن «الناس لا يريدون أن يروا ما يحدث على الحدود، ولهذا السبب أنجزت هذا الفيلم»

ويُعدّ فيلمها المصور بالأبيض والأسود، ومدته ساعتان ونصف ساعة، بمثابة لوحة واضحة وصريحة عن وضع المهاجرين الآتين من سوريا وأفغانستان وأفريقيا الذين تعرّضوا للتقاذف بين بولندا وبيلاروس عام 2021، وتحوّلوا أسرى لعبة دبلوماسية خارجة عن إرادتهم.

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