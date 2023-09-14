فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت مدينة «درنة» عبر المئة عام الأخيرة إلى موجات عنيفة من الفيضانات المدمرة كان آخرها دنيال الذي محا قسمًا من أحيائها يوم الأحد الماضي، ومن أبرز الفيضانات التي حدثت في الوادي أعوام «1941 - 1955 - 1968 - 1982 - 1986 - 2011»، نستعرض فيما يلي أهمها:

فيضان العام 1941

تعرضت «درنة» لفيضان مدمر العام 1941، تصادف مع اندلاع الحرب العالمية الثانية. وتذكُر المصادر التاريخية أن الفيضان جرف دبابات وناقلات جند ألمانية ومعدات عسكرية كانت بالقرب من مجرى الوادي، ولم يجرِ تسجيل أرقام واضحة حول الخسائر.

كما ضربها كذلك فيضان آخر العام 1955، خلّف خسائر مادية كبيرة، وأغرق شوارع المدينة .

فيضان العام 1959

يُعدّ هذا الفيضان واحداً من أقوى الفيضانات التي ضربت مدينة درنة في القرن الماضي، وتحديداً في مطلع شهر أكتوبر 1959، حيث تعرضت فيه البلاد إلى اضطراباتٍ جوية، هطلت إثرها كميات كبيرة من الأمطار، تسببت في فيضان وادي درنة، الذي جرف معه كتلا ضخمة من الصخور التي اصطدمت بأعمدة جسر يمر فوق الوادي، لتتراكم وتتسبب في انسداد المجرى، وفاضت المياه من جانبي الوادي، واجتاحت المدينة ودمرت العديد من المنازل. وسجلت محطة مدينة درنة للأرصاد في هذه الحادثة هطول 300 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة فقط.

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حمل ذلك الفيضان المدمر والرهيب أمتعة البيوت، وطفت بعده جثث من غرقوا به، وأرسلت الدولة الليبية كل وحدات الجيش الليبي القريبة من درنة المنكوبة، للمساعدة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كذلك أرسل الجيش البريطاني وحداته القريبة من درنة، للمساعدة في تلك الكارثة الطبيعية المدمرة.

وبالتزامن مع فيضان درنة المدمر، كان هنالك فيضان آخر في الوقت نفسه يضرب بقوة هائلة وادي الناقة بالمدخل الغربي للمدينة، مما أدي إلي قطع الطريق، وتعطيل الوحدات العسكرية الليبية والبريطانية القادمة للمدينة، بعد إعلان عبر الراديو، أذيع صباح ذلك اليوم في كل المدن الليبية، أن مدينة درنة منكوبة جراء ذلك الفيضان الرهيب.

كما شهدت درنة فيضان 1968 الذي كان أقل قوة من الفيضانات السابقة، وصُنف بأنه متوسط من حيث القوة. وشهدت أيضا فيضانا مرة أخري في العام 1986، ولكن بعد بناء السدود المائية، لذلك لم ينجم عنه أي أضرار أو خسائر .

وآخر فيضان للوادي كان العام 2011، وخلّف أضرارًا بالغة، إلى أن جاءت «دانيال» التي تسببت في انهيار سدي درنة، وهلاك آلاف الأشخاص، وخلّفت عددا كبيرا من المفقودين «قد يتجاوز عشرة آلاف».

صورة لأحد الفيضانات التي مرت بها درنة عبر التاريخ المعاصر. (أرشيفية)

صورة لأحد الفيضانات التي مرت بها درنة عبر التاريخ المعاصر. (أرشيفية)

صورة لأحد الفيضانات التي مرت بها درنة عبر التاريخ المعاصر. (أرشيفية)

صورة لأحد الفيضانات التي مرت بها درنة عبر التاريخ المعاصر. (أرشيفية)

صورة لأحد الفيضانات التي مرت بها درنة عبر التاريخ المعاصر. (أرشيفية)