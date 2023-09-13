«إيسيسكو» تعزي ليبيا.. وتؤجل احتفالية بنغازي عاصمة للثقافة 2023 إلى حين إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط

أجّلت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» حفل إطلاق احتفالية بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2023، الذي كان مقررًا يوم 16 من سبتمبر الجاري، إلى حين إشعار آخر، تضامنًا مع الشعب والدولة الليبية بعد العاصفة «دانيال» التي مرت بالشرق الليبي قبل يومين.

أكدت «إيسيسكو» تضامنها الكامل مع دولة وشعب ليبيا، في بيان نشرته على الموقع الرسمي للمنظمة، الإثنين، قالت فيه «تضامنًا مع أسر الضحايا والمصابين والمفقودين، وبعد التنسيق والاتفاق مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة العليا للاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، فقد تقرر تأجيل حفل إطلاق احتفالية بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2023، الذي كان مقررًا يوم 16 من سبتمبر الجاري، إلى حين إشعار آخر».

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وأضافت: «نتوجه بصادق المواساة إلى عائلات الضحايا، ونرجو الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين».

وأعلنت «إيسيسكو» استعدادها التام للتعاون مع الجهات الليبية المختصة لتقديم كل الدعم والمساندة في مجالات اختصاصها، «لا سيما ما يتعلق بتقييم الأضرار التي لحقت ببعض المواقع الأثرية الليبية، وترميمها وصيانتها».