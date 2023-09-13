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وزارة الثقافة تعلق جميع أنشطتها الثقافية تضامنًا مع ضحايا «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 01:52 مساء
وزارة الثقافة تعلق جميع أنشطتها الثقافية تضامنًا مع ضحايا «دانيال»
شعارة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة». (أرشيفية)
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قررت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» تعليق جميع الأنشطة الثقافية، تضامنًا مع أسر الضحايا والمصابين جرّاء العاصفة «دانيال».

قالت وزيرة الثقافة مبروكة توغي في بيان «على إثر الكارثة الكبيرة التي تسببت فيها العاصفة المتوسطية في عدد من مدن شرق الوطن والتي خلفت العديد من الضحايا والمصابين، وبالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي تعيشه هذه المدن بصفة خاصة وليبيا بصفة عامة، تتقدم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بأحر التعازي والمواساة للشعب الليبي وللعائلات المتضررة»، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك».

كما تقدمت الوزيرة بالتحية والتقدير لكل من يعمل ليلًا ونهارًا لمجابهة الآثار الناجمة عن الفاجعة الكبيرة.

مدير «إيسيسكو» يواسي الشعب الليبي
وتلقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية اتصالًا من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، الدكتور سالم بن محمد المالك، أبلغ فيه المدير العام للمنظمة تعازيه ومواساته للشعب الليبي، وأعرب عن تضامن المنظمة مع دولة ليبيا في هذا الظرف الدقيق، وأكد استعداد المنظمة لتقديم الدعم بكل الوسائل الممكنة.

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ومن جانبها أثنت الوزيرة على هذه اللفتة، وعلى البيان الذي صدر عن المنظمة، وأكدت أن «شعبنا تحمل آثار هذه الكارثة ويواجهها بشجاعة»، وأشارت إلى أن اهتمام الأشقاء والجيران والشركاء بما فيها منظمة الـ«إيسيسكو» من شأنه تخفيف الأضرار.

وأجّلت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» حفل إطلاق احتفالية بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2023، الذي كان مقررًا يوم 16 من سبتمبر الجاري، إلى حين إشعار آخر، تضامنًا مع الشعب والدولة الليبية بعد العاصفة «دانيال».

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