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الأولي من نوعها.. محاضرة عن بيئة العمل السامة في جامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 08:09 صباحا
الأولي من نوعها.. محاضرة عن بيئة العمل السامة في جامعة بنغازي
دكتورة هدى عبدالله المقيرحي تلقي محاضرة في جامعة بنغازي، 14 أغسطس (صفحة الجامعة على فيسبوك)
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نظمت مراكز جامعة بنغازي محاضرة توعوية تحت عنوان «مواجهة بيئة العمل السامة باستخدام مفهوم الرأس مال النفسي»، وهي باكورة لسلسلة من المحاضرات في مجال تطبيق علم النفس الإيجابي في بيئة العمل من أجل الرفاه والصحة النفسية للموظف.

وضمت المراكز كلا من «مركز البحوث والاستشارات، ومركز البحوث الاقتصادية، ومركز المعلومات والتوثيق»، حسب موقع الجامعة، الذي أشار إلى أن المحاضرة قدمتها عضوة هيئة التدريس في كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، وخبيرة المعهد السويسري للتعليم والتنمية، الدكتورة هدى عبدالله المقيرحي. 

وألقت المحاضرة الضوء على عديد الموضوعات منها علم النفس الإيجابي وعلاقته بالسلوك التنظيمي، وأهمية تشخيص الاحتراق الوظيفي لدى الموظف، وتكنيك رأس المال النفسي والتحدث والاستماع في مجموعات، واختبار الاحتراق الوظيفي، واستبيان رأس المال النفسي.

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أهمية مجال الصحة النفسية لاكتساب ولاء الموظفين
وقالت المقيرحي «إن مجال الصحة النفسية للموظفين ورفاه العمل، يعد مجال جديد نوعا ما، والآن تلجأ إليه الشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية للاهتمام بالموظفين، على اعتبار أنهم مورد بشري مهم يحقق المنافسة في مجال الأعمال، بالإضافة إلي أن هذا المجال يمكّن الشركة أو المؤسسة من الزيادة الإنتاجية، ومن رفع ولاء الموظفين للمنظمة أو المؤسسة، ويخفف من عوامل الضغط والاحتراق الوظيفي».

وأضافت: «محاضرة اليوم هي الأولى من نوعها في ليبيا في هذا المجال وهو استخدام تكنيك (الرأس مال النفسي)، الذي يستخدم للتغلب على الظروف السلبية في بيئات العمل»، وتحدثنا عن الاحتراق الوظيفي باعتباره «مشكلة عالمية وقد صنفته منظمة الصحة العالمية كمرض عضوي وليس نفسي، يؤثر على الموظف، ليس في بيئة العمل فقط، وإنما يؤثر حتى على حياته الشخصية»

علاقة طردية بين رأس المال النفسي والالتزام المؤسسي والرفاه النفسي
أظهرت الدراسات أن هناك علاقة إيجابية واضحة بين رأس المال النفسي وبين عدد من النتائج الإيجابية في العمل كالرضا الوظيفي والالتزام المؤسسي والرفاه النفسي، وتضمن هذه القدرات التي يشار إليها اختصاراً بكلمة هيرو (بطل) ما يلي : الأمل، والفعالية، والصمود، والتفاؤل.

وتابعت المقيرحي: نسعى في المستقبل القريب إلي القيام بورش عمل تدريبية معمقة ومكثفة، قد تصل إلي أربعة أو خمسة أيام، يتعلم فيها الموظفون هذا التكنيك وكيفية استخدامه للتغلب على البيئة السلبية في العمل.

واختتمت حديثها مبينة أن قسم خدمة المجتمع في كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، سيقوم بتنظيم برنامج إذاعي أو مرئي لمثل هذا النوع من المحاضرات التوعوية وبالتحديد في مجال صحة ورفاه الموظف.

وخلصت المحاضرة إلى التوصية بتأسيس وحدة إدارية لصحة ورفاه الموظف في الجامعة، كما منح مدير مركز تقنية المعلومات أحمد التريكي شهادة تقدير للدكتورة هدى المقيرحي.

الأستاذ أحمد التريكي يسلم الدكتور المقيرحي شهادة تقدير، 14 أغسطس 2023 (صفحة الجامعة على فيسبوك)
الأستاذ أحمد التريكي يسلم الدكتور المقيرحي شهادة تقدير، 14 أغسطس 2023 (صفحة الجامعة على فيسبوك)
دكتورة هدى عبدالله المقيرحي أثناء المحاضرة التي ألقتها في جامعة بنغازي، 15 أغسطس (صفحة الجامعة على فيسبوك)
دكتورة هدى عبدالله المقيرحي أثناء المحاضرة التي ألقتها في جامعة بنغازي، 15 أغسطس (صفحة الجامعة على فيسبوك)
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