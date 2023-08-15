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«غرفة رجل مبعثرة» مجموعة قصصية للشاعرة غزالة الحريزي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 01:00 مساء
«غرفة رجل مبعثرة» مجموعة قصصية للشاعرة غزالة الحريزي
غلاف المجموعة القصيية «غرفة رجل مبعثرة»، 15 أغسطس 2023
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أصدرت دار السراج للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية الأولى للشاعرة غزالة الحريزي التي حملت عنوان «غرفة رجل مبعثرة» والتي تضم 22 قصة قصيرة في 52 صفحة.

صمم لوحة الغلاف الفنان التشكيلي ضوء الشلحي، وكلمة الغلاف للكاتب عبدالحكيم المالكي، وكتب مقدمتها الشاعر والقاص جمعة الفاخري.

«تخبرك لتزيد إرباكك»
نقرأ في كلمة الغلاف: «في مجموعة «غرفة رجل مبعثرة» نجد العالم الطبيعي متوهج الحضور مؤنسنا كثيف الملامح. هذا العالم الطبيعي هو جزء من بناء قصة إنسان هذا العصر، تخبرك المجموعة، لتزيد إرباكك، وتفتح لك الأسئلة، لتأخذك إليها، وهي إذ تسرد لك حكايات معتادة قريبة، فإنك تجدها عميقة ورمزية في الآن ذاته».

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وتقول الحريزي عن مجموعتها القصصية: «كتابة القصة سبقت الشعر بكثير». وتضيف: «منذ صغري كنت أجالس جدتي بنت فارس القبيلة، وبنت أخ شيخ القبيلة، أمشط شعرها كل صباح، وأعد لها الشاهي، وهي تسرد على مسامعي قصص مَن عبروا خلال رحلة عمرها، ومراحل الغزو والهجرة والحصاد ومواسم العشق، وضيوف أبيها، وكنت أنسج في خيالي مسرحا لكل حدث تسرده».

وتابعت إلى «الوسط»: «نسجت خيوط القص في خيالي، ثم صرت أكتب خربشات قصص متخبطة لا تستسغيها شقيقتي سعاد حين أسردها عليها، إلا أن كتابة القصة بشكل حقيقي كانت في المرحلة الثانوية، حيث شاركت بقصة تحت عنوان «البرتقالة»، تحكي هم الفلسطيني وهو يعاند الوقت الذي يقضم وطنه، وفزت بالترتيب الأول العام 1991م، فتشجعت، إذ كانت مكتبتنا زاخرة بكتب القصة، فقرأت كثيرا، وكتبت كثيرا من القصص».

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