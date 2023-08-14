على الرغم من حظره في عديد الدول.. «باربي» يواصل هيمنته على شباك التذاكر في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من حظره في عديد الدول والجدل الذي أثاره، يواصل فيلم «باربي» هيمنته على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية، بعد شهر تقريبا من طرح العمل.

وقد دخل هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ وأدى بطولته مارغو روبي ورايان غوسلينغ، الأسبوع الماضي تاريخ السينما بعدما أصبح أول عمل بتوقيع مخرجة تتجاوز إيراداته العالمية عتبة المليار دولار بحسب وكالة «فرانس برس».

إيرادات قاربت 34 مليون دولار

وحصد العمل الذي يروي مغامرات الدمية الشهيرة «باربي» المصنوعة من شركة «ماتيل»، في العالم الحقيقي مع صديقها كن، في نهاية الأسبوع الأخير إيرادات قاربت 34 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

منع في بعض البلاد

وأثار «باربي» جدلا في بعض الدول حتى قبل طرحه فيها، خصوصا في العالم العربي حيث حُظر عرضه في الكويت بحجة أنه يخدش الآداب العامة، فيما طلب وزير الثقافة اللبناني من السلطات المعنية في بلاده منع عرض الفيلم في الصالات اللبنانية بتهمة الترويج للمثلية الجنسية. في المقابل، انطلق عرض «باربي» قبل أيام في دول أخرى في المنطقة، خصوصا السعودية والإمارات حيث يشهد إقبالا كبيرا.

«باربي» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في هوليوود

«أوبنهايمر» يحقق 19 مليون دولار

وسرقت الدمية الشهيرة الأضواء مجددا من «أوبنهايمر» إذ حصد الفيلم الذي أخرجه كريستوفر نولان وأدى بطولته كيليان مورفي، إيرادات قاربت 19 مليون دولار.

ويتناول الفيلم الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات، المحطات الرئيسية في حياة الفيزيائي روبرت أوبنهايمر (1904-1967) الذي اخترع القنبلة الذرية.

«تينيج ميوتنت نينجا تورتلز: ميوتنت مايهام» في المركز الثالث

وحل في المركز الثالث، بتقدم مرتبة واحدة عن الأسبوع الماضي، «تينيج ميوتنت نينجا تورتلز: ميوتنت مايهام»، أحدث أفلام سلسلة نينجا تورتلز وحصدت سلاحف النينجا الشهيرة أكثر من 15 مليون دولار في ثاني أسبوع لها في صالات السينما الأميركية.

في المرتبة الرابعة فيلم الحركة «ميغ 2: ذي ترنش»

وتلاها في المرتبة الرابعة فيلم الحركة «ميغ 2: ذي ترنش» من إنتاج «وورنر براذرز». وجمع العمل، وهو الجزء الجديد من مغامرة جايسون ستايثام الذي يحاول فيها النجاة من هجمات أسماك قرش عملاقة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، إيرادات تقرب من 12.7 مليون دولار.

«باربي» في السينما.. عملية تجميل لصورة الدمية

«ذي لاست فويدج أوف ديميتر» في المرتبة الخامسة

أما المركز الخامس فكان لفيلم «ذي لاست فويدج أوف ديميتر»، المقتبس من رواية دراكولا، ومن إنتاج «يونيفرسال بيكتشرز». ونال العمل في أسبوعه الأول على الشاشات الأميركية الشمالية 6.5 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6-«انتد مانشن» (5.6 مليون دولار).

7-«توك تو مي» (5.1 مليون دولار).

8-«ساوند أوف فريدوم» (4.8 مليون دولار).

9-«ميشن إمباسبل - ديد ريكونينغ بارت وان» (4.7 مليون دولار).

10- «إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني» (900 ألف دولار).